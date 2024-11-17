Ямальцам объяснили необходимость сноса исторического поселка ради парковки

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) намерена снести поселок Октябрьский ради реконструкции дороги и строительства парковки с тем, чтобы обезопасить въезжающих в город посетителей будущего горнолыжного комплекса. Туристы вынуждены оставлять автомобили на льду протоки Вылпосл, а это небезопасно, сообщают в мэрии.
«Октябрьский — удаленный микрорайон города, не обеспеченный централизованной инженерией и постоянным транспортным сообщением. Въезд в Октябрьский возможен только на автомобиле, однако отсутствие обустроенной парковки вызывает недовольство граждан, которые вынуждены оставлять свои машины на льду протоки Вылпосл, что небезопасно», — пояснили свое решение в администрации Лабытнанги.
По данным источника, за сезон город посещают более 10 тысяч человек. С развитием инфраструктуры горнолыжного комплекса поток туристов увеличится примерно в три раза. «Для решения проблемы градостроительными документами предусмотрена реконструкция дороги с созданием парковки на 350 мест», — поясняют в мэрии. Там подчеркивают, что особенности рельефа местности не позволяют разместить стоянку в другом месте и потому данное решение оптимально учитывает все возможности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги местные власти планируют обустроить парковку для горнолыжного комплекса на территории поселка Октябрьского, где сейчас расположены восемь жилых домов. Жители выступают против такого решения, считая место исторически значимым.
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