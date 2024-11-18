В Салехарде не будет новогодних фейерверков и масштабного праздника

Власти Салехарда объявили, что в новогоднюю ночь в городе не будет фейерверков и большого праздника. В качестве альтернативы они предложили местным жителям самим выбрать место для установки праздничных локаций.
«На Новый год в Салехарде не будет фейерверков и масштабных торжеств. Детские городки и праздничные утренники — „гвоздь“ новогодней программы. Поэтому территории размещения праздничных локаций определяем вместе», — сказано в telegram-канале мэрии.
В этом году в столице Ямала установят 50 ледовых скульптур, обустроят семь ледяных горок, поставят пять елок и елочных городков. Горожане сами определят территории размещения тематических зон по проекту «Салехард новогодний».
Ранее URA.RU сообщало, что к Новому году улицы окружной столицы украсят ледовыми скульптурами на тему северного колорита. В этом году они также разместятся на общегородских прогулочных зонах — улицах Свердлова, Матросова, Республики, Ямальской, Зои Космодемьянской, проспекте Молодежи
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