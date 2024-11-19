В Тюмени не хватило снега для второго этапа лыжного Кубка России

Из-за оттепели этап Кубка России перенесли из Тюмени в Хакасию
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в «Жемчужине Сибири», перенесли на другую площадку. Об этом со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе сообщает РИА «Новости».
«К сожалению, в Тюмени совсем нет снега. И Вершина Теи согласилась взять второй этап. Программа соревнований будет та же», — приводит РИА «Новости» слова Вяльбе.
Сообщается, что Вершина Теи принимает и первый этап Кубка. Таким образом Хакасия станет лыжной столицей страны с начала первого этапа 23 ноября и до конца второго этапа 4 декабря.
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