Тюменский актер сыграл главную роль в криминальной драме

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальты» сыграл одну из главных ролей в новой криминальной драме «Дети перемен». Такая информация указана на сайте известного онлайн-кинотеатра.
«Сериал „Дети перемен“. Жанр: криминал, драма. В главных ролях — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев. Дата выхода — ноябрь 2024 года», — указано на сайте кинотеатра.
Действие сериала происходит в 90-е годы. В центре картины история трех братьев, у каждого появляются свои тайны и банды. Со временем родственники начинают друг друга ненавидеть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!