19 ноября 2024

Тюменский актер сыграл главную роль в криминальной драме

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Сериал выйдет в ноябре 2024 года (архивное фото)
Сериал выйдет в ноябре 2024 года (архивное фото) Фото:

Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальты» сыграл одну из главных ролей в новой криминальной драме «Дети перемен». Такая информация указана на сайте известного онлайн-кинотеатра.

«Сериал „Дети перемен“. Жанр: криминал, драма. В главных ролях — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев. Дата выхода — ноябрь 2024 года», — указано на сайте кинотеатра.

Действие сериала происходит в 90-е годы. В центре картины история трех братьев, у каждого появляются свои тайны и банды. Со временем родственники начинают друг друга ненавидеть.

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Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальты» сыграл одну из главных ролей в новой криминальной драме «Дети перемен». Такая информация указана на сайте известного онлайн-кинотеатра. «Сериал „Дети перемен“. Жанр: криминал, драма. В главных ролях — Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев. Дата выхода — ноябрь 2024 года», — указано на сайте кинотеатра. Действие сериала происходит в 90-е годы. В центре картины история трех братьев, у каждого появляются свои тайны и банды. Со временем родственники начинают друг друга ненавидеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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