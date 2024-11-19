19 ноября 2024

Тюменский контрактник погиб на СВО при освобождении железнодорожной станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны состоятся 21 ноября в ритуальном зале Нижней Тавды
Похороны состоятся 21 ноября в ритуальном зале Нижней Тавды Фото:

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) похоронят участника спецоперации Сергея Дерюгина. Он погиб при освобождении железнодорожной станции Цукурино. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

«В августе 2024 года он принял решение служить в ВС РФ по контракту. Дерюгин погиб 13 октября 2024 года в ходе выполнения специальных боевых задач при освобождении железнодорожной станции Цукурино Донецкой народной республики», — указано в сообщении.

Прощание с Сергеем пройдет 21 ноября в ритуальном зале села. Ему был 51 год.

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В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) похоронят участника спецоперации Сергея Дерюгина. Он погиб при освобождении железнодорожной станции Цукурино. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. «В августе 2024 года он принял решение служить в ВС РФ по контракту. Дерюгин погиб 13 октября 2024 года в ходе выполнения специальных боевых задач при освобождении железнодорожной станции Цукурино Донецкой народной республики», — указано в сообщении. Прощание с Сергеем пройдет 21 ноября в ритуальном зале села. Ему был 51 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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