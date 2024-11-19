Тюменский контрактник погиб на СВО при освобождении железнодорожной станции

Похороны состоятся 21 ноября в ритуальном зале Нижней Тавды
В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) похоронят участника спецоперации Сергея Дерюгина. Он погиб при освобождении железнодорожной станции Цукурино. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.
«В августе 2024 года он принял решение служить в ВС РФ по контракту. Дерюгин погиб 13 октября 2024 года в ходе выполнения специальных боевых задач при освобождении железнодорожной станции Цукурино Донецкой народной республики», — указано в сообщении.
Прощание с Сергеем пройдет 21 ноября в ритуальном зале села. Ему был 51 год.
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