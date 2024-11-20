Глава российского региона заявил о неприязни к мигрантам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов во время прямого эфира с журналистами ответил на вопрос о ситуации с мигрантами в регионе. Он назвал два вида мигрантов и заявил о неприязни к обоим.
«Мигрант мигранту рознь. Они есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся», — заявил губернатор. Он отметил, что в отдельных сферах есть жизненная необходимость в дополнительной рабочей силе. При этом уточнил, что миграция должна быль легальной, сами мигранты должны знать русский язык, не перевозить с собой семью и четко работать в тех отраслях, где нужно властям.
Ранее в Липецкой области решили запретить привлекать к работе мигрантов. В частности, это касается такси и логистики, а также ряда других отраслей. Госдума также направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу ужесточения правил для мигрантов на территории страны. В обращении упомянуты темы противодействия незаконной миграции, сдачи экзаменов для мигрантов и их трудовой деятельности в РФ.
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