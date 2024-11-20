Госдума передала Мишустину идеи по ужесточению правил для мигрантов

Госдума направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу ужесточения правил для мигрантов на территории страны. Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил, что по результатам работы в сфере миграционных отношений было принято 13 законов. В данном обращении упоминаются темы противодействия незаконной миграции, сдачи экзаменов для мигрантов и их трудовой деятельности в РФ.
«Основные изменения направлены на противодействие незаконной миграции, и все они требуют эффективного правоприменения. В связи с этим Государственная Дума приняла обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением системных мер противодействия незаконной миграции», — заявил Володин. Его слова передает сайт ГД.
Вячеслав Володин сообщил, что сейчас законодательно урегулирован запрет на привлечение частных негосударственных организаций и посредников к проведению экзаменов и выдаче сертификатов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. По словам спикера ГД, требуется утверждение списка госучреждений, которые будут уполномочены на проведение данных экзаменов. Также он отметил необходимость разработки критериев для определения уровня владения русским языком у иностранных граждан в зависимости от их профессиональной деятельности, введения обязательной сдачи устного экзамена по русскому языку для иностранцев, работающих по патенту, и расширения процедуры видеозаписи таких экзаменов.
Кроме того, Вячеслав Володин подчеркнул важность формирования системного подхода к регулированию трудовой миграции, включая установление четких критериев для количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учетом потребностей рынка труда, а также контролируемого пребывания мигрантов в России. Депутаты Госдумы также выступили с предложением к правительству о необходимости разработки плана по полной биометрии иностранцев на границах РФ.
Отдельное внимание председатель Госдумы уделил проблеме обучения детей мигрантов в российских школах. Он указал на необходимость обязательного владения русским языком всеми учениками для нормального учебного процесса и сообщил о многочисленных жалобах от родителей и учителей на ситуации, когда ученик не владеет в достаточной мере русским языком. В связи с этим предлагается ввести проверку легальности пребывания иностранных граждан в РФ, а также знания русского языка при зачислении их детей в школы. Помимо прочего, парламентарии предложили установить трехдневный срок для внесения данных о сертификатах по русскому языку в Федеральный реестр.
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