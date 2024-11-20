В Тюмени прошли антитеррористические учения на ТЭЦ-1

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Учения провели на ТЭЦ-1 20 ноября
Учения провели на ТЭЦ-1 20 ноября Фото:

В Тюмени на ТЭЦ-1 прошли антитеррористические учения. По оценке руководителя оперштаба, все ведомства сработали эффективно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и экстренных служб. Учения провели 20 ноября. 

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В Тюмени на ТЭЦ-1 прошли антитеррористические учения. По оценке руководителя оперштаба, все ведомства сработали эффективно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. «По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ведомства. В мероприятии приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и экстренных служб. Учения провели 20 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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