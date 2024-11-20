В Кургане стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза

В Кургане начнется продажа билетов на популярный поезд Деда Мороза 21 ноября в 11:00 по местному времени. Количество мест ограничено: всего 15 человек на один сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза и 26 человек в Кукольном театре. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
«Старт продаж 21 ноября 11:00 по местному времени. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с информацией о покупке билетов. В статьях представлена исчерпывающая информация, в базе знаний также есть ответы на часто задаваемые вопросы», — указано в telegram-канале «Поезд Деда Мороза» с рекомендацией посетить официальный сайт поезда.
Чтобы приобрести билет, организаторы рекомендуют подготовиться заранее. Необходимо пройти по ссылке, авторизоваться и иметь при себе банковскую карту. Также стоит заранее определиться с количеством билетов и внимательно заполнить все поля при оформлении, чтобы избежать задержек.
Важно отметить, что при высокой конкуренции на покупку билетов шансы на успех увеличиваются, если вы привяжете банковскую карту заранее. В связи с ограниченным количеством мест, организаторы призывают не упустить возможность стать частью этого волшебного праздника.
По информации из открытых данных, «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» стоит 2 950 рублей для ребенка 3–5 лет в сопровождении одного взрослого, 2450 рублей для ребенка 6–13 лет. «Кукольный театр» стоит 2950 или 2450 рублей в зависимости от возраста ребенка. Встреча с Дедом Морозом в эту программу не включена.
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