20 ноября 2024

В Кургане стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты обычно быстро заканчиваются
Билеты обычно быстро заканчиваются Фото:

В Кургане начнется продажа билетов на популярный поезд Деда Мороза 21 ноября в 11:00 по местному времени. Количество мест ограничено: всего 15 человек на один сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза и 26 человек в Кукольном театре. Об этом сообщили организаторы в соцсетях. 

«Старт продаж 21 ноября 11:00 по местному времени. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с информацией о покупке билетов. В статьях представлена исчерпывающая информация, в базе знаний также есть ответы на часто задаваемые вопросы», — указано в telegram-канале «Поезд Деда Мороза» с рекомендацией посетить официальный сайт поезда.

Чтобы приобрести билет, организаторы рекомендуют подготовиться заранее. Необходимо пройти по ссылке, авторизоваться и иметь при себе банковскую карту. Также стоит заранее определиться с количеством билетов и внимательно заполнить все поля при оформлении, чтобы избежать задержек.

Важно отметить, что при высокой конкуренции на покупку билетов шансы на успех увеличиваются, если вы привяжете банковскую карту заранее. В связи с ограниченным количеством мест, организаторы призывают не упустить возможность стать частью этого волшебного праздника.

По информации из открытых данных, «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» стоит 2 950 рублей для ребенка 3–5 лет в сопровождении одного взрослого, 2450 рублей для ребенка 6–13 лет. «Кукольный театр» стоит 2950 или 2450 рублей в зависимости от возраста ребенка. Встреча с Дедом Морозом в эту программу не включена.

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В Кургане начнется продажа билетов на популярный поезд Деда Мороза 21 ноября в 11:00 по местному времени. Количество мест ограничено: всего 15 человек на один сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза и 26 человек в Кукольном театре. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.  «Старт продаж 21 ноября 11:00 по местному времени. Убедительная просьба внимательно ознакомиться с информацией о покупке билетов. В статьях представлена исчерпывающая информация, в базе знаний также есть ответы на часто задаваемые вопросы», — указано в telegram-канале «Поезд Деда Мороза» с рекомендацией посетить официальный сайт поезда. Чтобы приобрести билет, организаторы рекомендуют подготовиться заранее. Необходимо пройти по ссылке, авторизоваться и иметь при себе банковскую карту. Также стоит заранее определиться с количеством билетов и внимательно заполнить все поля при оформлении, чтобы избежать задержек. Важно отметить, что при высокой конкуренции на покупку билетов шансы на успех увеличиваются, если вы привяжете банковскую карту заранее. В связи с ограниченным количеством мест, организаторы призывают не упустить возможность стать частью этого волшебного праздника. По информации из открытых данных, «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» стоит 2 950 рублей для ребенка 3–5 лет в сопровождении одного взрослого, 2450 рублей для ребенка 6–13 лет. «Кукольный театр» стоит 2950 или 2450 рублей в зависимости от возраста ребенка. Встреча с Дедом Морозом в эту программу не включена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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