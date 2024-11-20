20 ноября 2024

Тюменцы потеряли остановку в центре города

В Тюмени из-за открытия парка на Дзержинского исчезла остановка
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый парк открыли в конце октября
Новый парк открыли в конце октября Фото:

Жители Тюмени возмутились отсутствием остановки по улице Дзержинского, которую убрали после открытия парка рядом с Институтом наук о земле. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в агентство. По их словам, с того места убрали и указатели с расписанием автобусов.

«До открытия парка там стояла полноценная крытая остановка со скамейками. Там же висели указатели с расписанием автобусов. Теперь ничего нет. На днях был сильный снегопад и от него нельзя было нигде укрыться, плюс без табличек непонятно, какие маршруты и во сколько здесь останавливаются», — рассказали тюменцы.

Остановка «улица Дзержинского» находится возле Института наук о земле. Автобусы следуют от нее по мосту Челюскинцев в сторону Зареки. В мэрии Тюмени корреспондентам URA.RU сообщили, что остановка и указатели в скором времени появятся на месте.

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Жители Тюмени возмутились отсутствием остановки по улице Дзержинского, которую убрали после открытия парка рядом с Институтом наук о земле. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в агентство. По их словам, с того места убрали и указатели с расписанием автобусов. «До открытия парка там стояла полноценная крытая остановка со скамейками. Там же висели указатели с расписанием автобусов. Теперь ничего нет. На днях был сильный снегопад и от него нельзя было нигде укрыться, плюс без табличек непонятно, какие маршруты и во сколько здесь останавливаются», — рассказали тюменцы. Остановка «улица Дзержинского» находится возле Института наук о земле. Автобусы следуют от нее по мосту Челюскинцев в сторону Зареки. В мэрии Тюмени корреспондентам URA.RU сообщили, что остановка и указатели в скором времени появятся на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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