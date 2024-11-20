Тюменцы потеряли остановку в центре города

Жители Тюмени возмутились отсутствием остановки по улице Дзержинского, которую убрали после открытия парка рядом с Институтом наук о земле. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в агентство. По их словам, с того места убрали и указатели с расписанием автобусов.
«До открытия парка там стояла полноценная крытая остановка со скамейками. Там же висели указатели с расписанием автобусов. Теперь ничего нет. На днях был сильный снегопад и от него нельзя было нигде укрыться, плюс без табличек непонятно, какие маршруты и во сколько здесь останавливаются», — рассказали тюменцы.
Остановка «улица Дзержинского» находится возле Института наук о земле. Автобусы следуют от нее по мосту Челюскинцев в сторону Зареки. В мэрии Тюмени корреспондентам URA.RU сообщили, что остановка и указатели в скором времени появятся на месте.
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