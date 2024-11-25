В тюменских СНТ отключат электричество

В Тюменской области в СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек» отключат электричество 26 ноября. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. На время работ СУЭНКО обеспечит питание с применением генераторов на тех территориях, где это возможно.
«Плановые работы состоятся 26 ноября. Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий позволит повысить общий уровень надежности электроснабжения садоводческих товариществ», — сообщили в инфоцентре.
Всего в десяти товариществах отключат электричество. В их числе:
- «Медик»;
- «Здоровье»;
- «Незабудка»;
- «Торфянник-1»;
- «Березняки»;
- «Надежда-3».
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