В тюменских СНТ отключат электричество

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Работы проведут 26 ноября
Работы проведут 26 ноября Фото:

В Тюменской области в СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек» отключат электричество 26 ноября. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. На время работ СУЭНКО обеспечит питание с применением генераторов на тех территориях, где это возможно.

«Плановые работы состоятся 26 ноября. Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий позволит повысить общий уровень надежности электроснабжения садоводческих товариществ», — сообщили в инфоцентре. 

Всего в десяти товариществах отключат электричество. В их числе:

  • «Медик»;
  • «Здоровье»;
  • «Незабудка»;
  • «Торфянник-1»;
  • «Березняки»;
  • «Надежда-3».

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В Тюменской области в СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек» отключат электричество 26 ноября. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. На время работ СУЭНКО обеспечит питание с применением генераторов на тех территориях, где это возможно. «Плановые работы состоятся 26 ноября. Энергетики СУЭНКО завершают работы по обновлению сетей в садовых товариществах Тюмени и Тюменского района. Комплекс мероприятий позволит повысить общий уровень надежности электроснабжения садоводческих товариществ», — сообщили в инфоцентре.  Всего в десяти товариществах отключат электричество. В их числе:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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