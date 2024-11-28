Президент США Джо Байден своими решениями по Украине приближает США к войне с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative.
«Поощряя максималистские цели Украины, администрация Байдена играет с огнем... эта ситуация должна волновать каждого американца, потому что администрация Байдена приближает США к прямой войне с Россией», — говорится в публикации. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Трампа.
Ранее издание Politico сообщило, что Байден обратился с тайным запросом к Конгрессу на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов, которые пойдут на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине. Отмечается, что администрация Байдена выражала намерение выделить Киеву все согласованные средства до окончания его президентского срока в январе 2025 года.
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