В США обвинили Байдена в попытке развязать войну с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поощряя действия Украины, Байден идет против воли народа, пишет издание The American Conservative
Поощряя действия Украины, Байден идет против воли народа, пишет издание The American Conservative Фото:

Президент США Джо Байден своими решениями по Украине приближает США к войне с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative.

«Поощряя максималистские цели Украины, администрация Байдена играет с огнем... эта ситуация должна волновать каждого американца, потому что администрация Байдена приближает США к прямой войне с Россией», — говорится в публикации. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Трампа.

Ранее издание Politico сообщило, что Байден обратился с тайным запросом к Конгрессу на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов, которые пойдут на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине. Отмечается, что администрация Байдена выражала намерение выделить Киеву все согласованные средства до окончания его президентского срока в январе 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден своими решениями по Украине приближает США к войне с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative. «Поощряя максималистские цели Украины, администрация Байдена играет с огнем... эта ситуация должна волновать каждого американца, потому что администрация Байдена приближает США к прямой войне с Россией», — говорится в публикации. Отмечается, что Байден своими действиями позволяет Украине достигнуть эскалации конфликта, в то время как американцы голосовали против этого, избрав Трампа. Ранее издание Politico сообщило, что Байден обратился с тайным запросом к Конгрессу на выделение дополнительных 24 миллиардов долларов, которые пойдут на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине. Отмечается, что администрация Байдена выражала намерение выделить Киеву все согласованные средства до окончания его президентского срока в январе 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...