30 ноября 2024
29 ноября 2024

Губернатор Шумков обратился к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что люди объединились для спасения мира от катастрофы Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с благодарностью к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В День ликвидатора примите искренние слова признательности за мужество и самоотверженность. Люди многих профессий объединились, чтобы спасти мир от катастрофы. Благодаря вам удалось минимизировать распространение радиации и ввести в эксплуатацию саркофаг над разрушенным энергоблоком. Светлая память всем ликвидатором, кого нет с нами», — поблагодарил Шумков. Его слова приводят в telegram-канале курганского правительства.

Ранее Вадим Шумков сказал, что почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало курганцев, была ликвидирована катастрофа на Чернобыльской АЭС. По словам губернатора, эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с благодарностью к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В День ликвидатора примите искренние слова признательности за мужество и самоотверженность. Люди многих профессий объединились, чтобы спасти мир от катастрофы. Благодаря вам удалось минимизировать распространение радиации и ввести в эксплуатацию саркофаг над разрушенным энергоблоком. Светлая память всем ликвидатором, кого нет с нами», — поблагодарил Шумков. Его слова приводят в telegram-канале курганского правительства. Ранее Вадим Шумков сказал, что почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало курганцев, была ликвидирована катастрофа на Чернобыльской АЭС. По словам губернатора, эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...