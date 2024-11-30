Губернатор Шумков обратился к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

01 декабря 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков отметил, что люди объединились для спасения мира от катастрофы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с благодарностью к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В День ликвидатора примите искренние слова признательности за мужество и самоотверженность. Люди многих профессий объединились, чтобы спасти мир от катастрофы. Благодаря вам удалось минимизировать распространение радиации и ввести в эксплуатацию саркофаг над разрушенным энергоблоком. Светлая память всем ликвидатором, кого нет с нами», — поблагодарил Шумков. Его слова приводят в telegram-канале курганского правительства. Ранее Вадим Шумков сказал, что почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало курганцев, была ликвидирована катастрофа на Чернобыльской АЭС. По словам губернатора, эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с благодарностью к участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В День ликвидатора примите искренние слова признательности за мужество и самоотверженность. Люди многих профессий объединились, чтобы спасти мир от катастрофы. Благодаря вам удалось минимизировать распространение радиации и ввести в эксплуатацию саркофаг над разрушенным энергоблоком. Светлая память всем ликвидатором, кого нет с нами», — поблагодарил Шумков. Его слова приводят в telegram-канале курганского правительства. Ранее Вадим Шумков сказал, что почти 40 лет назад благодаря мужественным людям, среди которых было немало курганцев, была ликвидирована катастрофа на Чернобыльской АЭС. По словам губернатора, эти люди поставили чужие жизни и безопасность выше собственных жизней и здоровья.