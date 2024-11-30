30 ноября 2024

Израиль обвинили в гибели иранского генерала в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
Командующий КСИР Салами подтвердил гибель главы корпуса в Сирии Фото:

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), генерал-лейтенант Хосейн Салами, обвинил Израиль в организации террористической атаки, в результате которой погиб генерал-майор Киюмарс Пурхашеми, начальник корпуса иранских военных советников в Сирии. По словам Салами, эта трагедия является прямым следствием действий Израиля в регионе.

«Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов (имеется в виду Израиль — прим. URA.RU) стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми», — сообщает пресс-служба КСИР. Он известен как Хадж Хашем.

26 октября иранские силы отбили нападение Израиля на Исламскую Республику, как сообщил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, Абольфазль Зохреванд. По его словам, атакующие истребители и дроны израильских вооруженных сил были успешно уничтожены средствами иранской противовоздушной обороны. Зохреванд подчеркнул, что Иран имеет все основания быть гордым за эффективность своих ПВО.

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Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), генерал-лейтенант Хосейн Салами, обвинил Израиль в организации террористической атаки, в результате которой погиб генерал-майор Киюмарс Пурхашеми, начальник корпуса иранских военных советников в Сирии. По словам Салами, эта трагедия является прямым следствием действий Израиля в регионе. «Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов (имеется в виду Израиль — прим. URA.RU) стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми», — сообщает пресс-служба КСИР. Он известен как Хадж Хашем. 26 октября иранские силы отбили нападение Израиля на Исламскую Республику, как сообщил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, Абольфазль Зохреванд. По его словам, атакующие истребители и дроны израильских вооруженных сил были успешно уничтожены средствами иранской противовоздушной обороны. Зохреванд подчеркнул, что Иран имеет все основания быть гордым за эффективность своих ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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