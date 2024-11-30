Израиль обвинили в гибели иранского генерала в Сирии

01 декабря 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Командующий КСИР Салами подтвердил гибель главы корпуса в Сирии Фото: Министерство обороны Израиля Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), генерал-лейтенант Хосейн Салами, обвинил Израиль в организации террористической атаки, в результате которой погиб генерал-майор Киюмарс Пурхашеми, начальник корпуса иранских военных советников в Сирии. По словам Салами, эта трагедия является прямым следствием действий Израиля в регионе. «Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов (имеется в виду Израиль — прим. URA.RU) стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми», — сообщает пресс-служба КСИР. Он известен как Хадж Хашем. 26 октября иранские силы отбили нападение Израиля на Исламскую Республику, как сообщил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, Абольфазль Зохреванд. По его словам, атакующие истребители и дроны израильских вооруженных сил были успешно уничтожены средствами иранской противовоздушной обороны. Зохреванд подчеркнул, что Иран имеет все основания быть гордым за эффективность своих ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), генерал-лейтенант Хосейн Салами, обвинил Израиль в организации террористической атаки, в результате которой погиб генерал-майор Киюмарс Пурхашеми, начальник корпуса иранских военных советников в Сирии. По словам Салами, эта трагедия является прямым следствием действий Израиля в регионе. «Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов (имеется в виду Израиль — прим. URA.RU) стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми», — сообщает пресс-служба КСИР. Он известен как Хадж Хашем. 26 октября иранские силы отбили нападение Израиля на Исламскую Республику, как сообщил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, Абольфазль Зохреванд. По его словам, атакующие истребители и дроны израильских вооруженных сил были успешно уничтожены средствами иранской противовоздушной обороны. Зохреванд подчеркнул, что Иран имеет все основания быть гордым за эффективность своих ПВО.