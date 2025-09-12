Кредитные каникулы для многодетных семей думают сделать длиннее

Многодетным семьям могут продлить кредитные каникулы до полутора лет. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Демографическая проблема в стране реальна, и для того, чтобы поддержать семьи с детьми, вводятся кредитные каникулы, которые для многодетных могут быть продлены до полутора лет. Рассчитываем, что это поможет решить экономические проблемы, возникающие у семей», — передает «Парламентская газета» слова Аксакова.
По мнению эксперта, если у семьи родился ребенок и стало сложно вносить платежи по кредиту, то можно будет взять паузу. Аксаков считает, что данная мера поможет стимулировать рождаемость, поскольку для получения кредитных каникул необходимо будет завести ребенка. Он добавил, что после передышки придется выплачивать как основную сумму долга, так и набежавшие проценты по кредиту.
Ранее в России уже предлагалась инициатива по предоставлению «кредитных каникул отца», предусматривающая полную отсрочку по всем видам кредитов для мужчин при рождении или усыновлении ребенка сроком до шести месяцев. Эта мера рассматривалась как способ снизить финансовую нагрузку на молодые семьи, у которых есть кредиты.
