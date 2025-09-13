В Совфеде раскрыли влияние декрета на пенсию

Время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком в России, засчитывается в трудовой стаж, благодаря чему граждане сохраняют право на получение пенсии в дальнейшем. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.
«Отпуск по уходу за ребенком включается в страховой стаж одного из родителей. Это очень важно, так как позволяет сохранить право на получение пенсии в будущем», — передает РИА Новости слова сенатора.
Уточняется, что за отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет начисляются пенсионные коэффициенты: 1,8 — за первого ребенка, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и последующего. Баллы суммируются вместе с трудовыми, отметила Косихина.
Ранее в Госдуме предлагали увеличить страховой стаж для родителей, ухаживающих за двойняшками и тройняшками, а также в случаях, когда второй ребенок рождается до завершения отпуска по уходу за первым. Сейчас в стаж включается только 1,5 года ухода вне зависимости от количества детей, и инициатива предусматривает засчитывать по 1,5 года за каждого ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.