Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались поразить железнодорожный состав с боеприпасами для Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории. Офицер, несмотря на продолжающийся обстрел ВСУ, сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее российские военные уже пресекали попытки диверсий ВСУ на освобожденных территориях и вблизи стратегических объектов, в том числе предотвратили атаку украинских катеров в Черном море и наносили удары по военной инфраструктуре противника в Одессе и Запорожье. На фоне продолжающихся боевых действий Москва заявляла о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при участии всех постоянных членов Совбеза ООН.
