12 сентября 2025

Минобороны: над регионами России уничтожены БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники сбили в небе
Беспилотники сбили в небе Фото:

В небе над Россией уничтожены три украинских беспилотника. Об этом 12 сентября сообщили представители Минобороны.

«12 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что два БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, еще один в небе над Воронежской областью.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Тогда же ведомство отмечало, что за двое суток было сбито 117 украинских дронов и несколько управляемых авиационных бомб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Россией уничтожены три украинских беспилотника. Об этом 12 сентября сообщили представители Минобороны. «12 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что два БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, еще один в небе над Воронежской областью. Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Тогда же ведомство отмечало, что за двое суток было сбито 117 украинских дронов и несколько управляемых авиационных бомб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...