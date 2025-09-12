12 сентября 2025

Губернатор Чибис: в районе вокзала Мурманска заметили БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники гражданского типа зафиксировали в небе над Мурманском
Беспилотники гражданского типа зафиксировали в небе над Мурманском Фото:

В районе железнодорожного вокзала Мурманска зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Сведения о разрешениях на полеты этих БПЛА в мэрии и ЕДДС отсутствуют. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские. Просим сохранять спокойствие и временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала. Оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

Ранее аналогичные случаи фиксировались в других регионах, где местные власти призывали граждан воздерживаться от съемки и публикации информации о беспилотниках из соображений безопасности. В частности, в администрации Перми подчеркнули: полеты БПЛА допускаются только при наличии специальных разрешений. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность согласно российскому законодательству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе железнодорожного вокзала Мурманска зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Сведения о разрешениях на полеты этих БПЛА в мэрии и ЕДДС отсутствуют. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские. Просим сохранять спокойствие и временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала. Оперативные службы работают на месте», — уточнил губернатор. Ранее аналогичные случаи фиксировались в других регионах, где местные власти призывали граждан воздерживаться от съемки и публикации информации о беспилотниках из соображений безопасности. В частности, в администрации Перми подчеркнули: полеты БПЛА допускаются только при наличии специальных разрешений. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность согласно российскому законодательству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...