12 сентября 2025

AP: минимум 193 человека погибли в двух авариях на лодках на северо-западе Конго

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Конго утонули люди из-за крушения лодок
В Конго утонули люди из-за крушения лодок Фото:

В африканской республике Конго после двух аварий на лодках погибли 193 человека. Об этом рассказали представители властей.

«На северо-западе Конго из-за аварий на лодках погибли по меньшей мере 193 человека, десятки людей пропали без вести. Несчастные случаи произошли в среду и четверг на расстоянии около 150 километров друг от друга в Экваториальной провинции», — передает The Associated Press.

По данным местных властей, в четверг вечером на реке Конго в округе Луколела загорелось и перевернулось судно с почти 500 пассажирами. После крушения лодки недалеко от деревни Маланже в том же округе были спасены 209 человек. 

Ранее по меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В африканской республике Конго после двух аварий на лодках погибли 193 человека. Об этом рассказали представители властей. «На северо-западе Конго из-за аварий на лодках погибли по меньшей мере 193 человека, десятки людей пропали без вести. Несчастные случаи произошли в среду и четверг на расстоянии около 150 километров друг от друга в Экваториальной провинции», — передает The Associated Press. По данным местных властей, в четверг вечером на реке Конго в округе Луколела загорелось и перевернулось судно с почти 500 пассажирами. После крушения лодки недалеко от деревни Маланже в том же округе были спасены 209 человек.  Ранее по меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...