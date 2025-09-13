Компаниям ЖКХ хотят запретить взимать проценты с граждан

В РФ у коммунальщиков нет прав взимать проценты за просроченные платежи
В России компаниям из сегмента ЖКХ нужно запретить взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи», — заявил Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на то, что в случаях, когда по вине коммунальных служб жильцы остаются без электричества или воды, сотрудники этих организаций не несут финансовой ответственности и не выплачивают пени за причиненные неудобства. В то же время, при задержке оплаты коммунальных услуг со стороны гражданина, штрафные санкции начинают начисляться незамедлительно.

Несколькими днями ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о нарушениях в расчетах тарифов на ЖКУ. По его словам, туда могут необоснованно включать расходы, никак не привязанные к «коммуналке», пишет RT. В конце августа зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пообещала, что осенью цены на коммунальные услуги не будут расти, напоминает «Национальная служба новостей».

