Компаниям ЖКХ хотят запретить взимать проценты с граждан

В России компаниям из сегмента ЖКХ нужно запретить взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи», — заявил Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Парламентарий обратил внимание на то, что в случаях, когда по вине коммунальных служб жильцы остаются без электричества или воды, сотрудники этих организаций не несут финансовой ответственности и не выплачивают пени за причиненные неудобства. В то же время, при задержке оплаты коммунальных услуг со стороны гражданина, штрафные санкции начинают начисляться незамедлительно.
Несколькими днями ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о нарушениях в расчетах тарифов на ЖКУ. По его словам, туда могут необоснованно включать расходы, никак не привязанные к «коммуналке», пишет RT. В конце августа зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пообещала, что осенью цены на коммунальные услуги не будут расти, напоминает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.