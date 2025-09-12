12 сентября 2025

Тимуру Иванову предъявлено обвинение во взятках на 1,3 млрд рублей

Следствие по делу завершено и будет направлено в суд
Следствие по делу завершено и будет направлено в суд

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинения по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

«Речь идет о взятках в виде оплаты ремонта, фиктивных займов и имущества, включая баню и котельную для его бывшей жены», — передает РБК. Кроме того, Иванову инкриминируют незаконный оборот оружия — по информации источника ТАСС, ранее у него изъяли 26 единиц, включая коллекционное и переделанное оружие. .

По материалам следствия, в 2015 году Иванов, возглавляя компанию «Оборонстрой», совместно с Антоном Филатовым, руководителем «Оборонлогистики», присвоил более 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченского пролива. С 2016 года Иванов занимал пост замминистра обороны РФ и был задержан весной 2024 года по обвинению в растрате и выводе средств за рубеж.

В июле 2024 года его приговорили к 13 годам колонии, лишили госнаград и конфисковали имущество на сумму более 2,5 млрд рублей, а также инкриминировали получение взятки на 1,185 млрд рублей. Сейчас материалы нового дела по взяткам и незаконному обороту оружия готовятся к передаче в суд.

