Россия не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 12 сентября во время заседания Совета Безопасности ООН. Его слова прозвучали на фоне заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что над территорией страны были сбиты дроны, которые он назвал «российскими». Об этом сообщает пресс-служба представительства России при ООН.
«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — подчеркнул российский дипломат во время обсуждения инцидента с беспилотниками в Польше.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 11 сентября над территорией Польши были сбиты дроны, представлявшие, по его словам, опасность для страны. Он также утверждал, что эти беспилотники якобы российского происхождения. Однако доказательств этой версии польские власти не представили.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщал, что Варшава не предоставила никаких свидетельств российского происхождения сбитых дронов. В Кремле также отметили, что не получали официальных запросов на контакты от польского руководства по этому вопросу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обвинения в адрес России звучат регулярно со стороны ЕС и НАТО, но не подкрепляются аргументами.
