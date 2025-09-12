Захарова: убийство в США Чарли Кирка вызвало небывалое ликование на Украине

Убийство американского концервативного активиста Чарли Кирка вызвало «небывалый приступ ликования» на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Убийство Чарли Кирка вызвало небывалый приступ ликования среди поклонников киевского режима. В украинских пабликах царит атмосфера праздника, а местная блогосфера триумфально констатирует, что общественный деятель „теперь уж точно на том свете“», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она также отметила, что Кирк выступал за мир на Украине, видел первопричины конфликта и давал оценку действиям киевского режима. По мнению Захаровой, такая реакция некоторых граждан Украины на трагедию говорит о том, что с помощью «насилия и террора» в стране борются с инакомыслием.
Чарли Кирк был застрелен во время публичных дебатов в штате Юта, после чего власти США начали расследование и ввели визовые ограничения для иностранцев, публично одобряющих убийство активиста. Глава департамента общественной безопасности Юты сообщил о появлении видео с подозреваемым, а губернатор штата заявил о намерении добиваться смертного приговора для убийцы. Кирк был известен как лидер организации Turning Point USA и критик поддержки Украины со стороны США.
Его предполагаемым убийцей является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, которого задержали вечером 11 сентября. Подробнее о личности подозреваемого — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.