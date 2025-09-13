Педофил-рецидивист сбежал в Ульяновской области, начались поиски

В Ульяновской области сбежал ранее судимый за педофилию мужчина. Он нарушил условия административного надзора и скрылся. Полиция начала поиски.
«Он вышел из колонии пару месяцев назад и ближайшие полтора года должен был оставаться под административным надзором.Для этого бывшему заключенному надели специальный электронный браслет. Однако насильник сумел срезать устройство и скрылся», — сообщает РЕН ТВ.
По данным полиции, сбежавший мужчина ранее был осужден в 2004 году за изнасилование двух школьников. Его также обвинили в попытке надругаться над еще одним несовершеннолетним.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.