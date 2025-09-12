12 сентября 2025

«Коммерсант»: первый день региональных выборов в России прошел без нарушений

Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в первый день выборов
Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений в первый день выборов
Единый день голосования-2025

Первый день голосования в России на выборах регионального уровня прошел спокойно и организованно. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей партий и их наблюдателей.

«В пресс-службе центрального исполкома „Единой России“ уточнили, что серьезных нарушений не зафиксировано. Аналогичную оценку ситуации дали представители партии „Новые люди“, — уточнило издание.

Массовых и грубых нарушений не обнаружили и в КПРФ, однако отдельные претензии зафиксированы. В частности, в Краснодаре наблюдатели от коммунистов пожаловались на то, что их не допускают к процедуре голосования с помощью переносных урн.

В партии «Справедливая Россия — За правду» заявили, что в Воронежской области зафиксировали нарушения при организации выездного голосования, в то время как в Рязанской области наблюдатели выявили несоответствие количества бюллетеней в переносной урне. В ЛДПР рассказали о поступлении 1,2 тысячи звонков от кандидатов и наблюдателей в партийный центр мониторинга «Кольчуга».

Как сообщало URA.RU ранее, в России завершился первый день голосования, охвативший выборы глав 20 регионов и парламентов 11 субъектов. Лидерами по явке избирателей стали Курская область (30,57%), Еврейский автономный округ (49,23%) и Севастополь (46,8%). Около одного миллиона россиян сделали свой выбор дистанционно.

