Рыбак из Ноябрьска похвастался трофеями с удачной рыбалки (фото из архива)
Рыбак из Ноябрьска (ЯНАО) Михаил Беришев выловил около двух десятков хвостов щук. Клев был отменный, а некоторые экземпляры рыб по весу достигали семи килограммов, написал он в социальных сетях.
«Рыбалка на Горелых [мостах], клев как из пулемета. Были и приличные экземпляры, до семи килограммов», — разместил пост Михаил Беришев в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. На фото, приложенном к посту видно, что ноябрянин поймал примерно двадцать щук.
Ранее URA.RU рассказало, что на Горелых мостах летом рыбак из Ноябрьска выловил шесть щук. Для того, чтобы добыть трофеи, он проделал трудный путь.
Михаил Беришев из Ноябрьска поймал около 20 щук на зимней рыбалке
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