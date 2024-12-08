В Тюмень зашел популярный бренд китайской техники

В Тюмени открылся первый магазин китайской техники Tecno. Об этом стало известно журналистам. Флагманский шоурум появился в одном из ТРЦ города.
«Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах. Компания зарекомендовал себя как производитель надежных и стильных устройств, сочетающих современный дизайн с высокими техническими характеристиками», — такое описание нового магазина появилось в официальной группе торгового центра.
Помимо смартфонов, бренд выпускает ноутбуки, планшеты, колонки и наушники. По данным открытых источников, в 2022 году телефоны марки Tecno обогнали по числу проданных смартфонов в России компанию Apple, заняв четвертое место после Xiaomi, Realme и Samsung.
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