08 декабря 2024

В Тюмень зашел популярный бренд китайской техники

В Тюмени открылся магазин Tecno
© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из ТРЦ открылся магазин Tecno
В одном из ТРЦ открылся магазин Tecno Фото:

В Тюмени открылся первый магазин китайской техники Tecno. Об этом стало известно журналистам. Флагманский шоурум появился в одном из ТРЦ города. 

«Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах. Компания зарекомендовал себя как производитель надежных и стильных устройств, сочетающих современный дизайн с высокими техническими характеристиками», — такое описание нового магазина появилось в официальной группе торгового центра.

Помимо смартфонов, бренд выпускает ноутбуки, планшеты, колонки и наушники. По данным открытых источников, в 2022 году телефоны марки Tecno обогнали по числу проданных смартфонов в России компанию Apple, заняв четвертое место после Xiaomi, Realme и Samsung.

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В Тюмени открылся первый магазин китайской техники Tecno. Об этом стало известно журналистам. Флагманский шоурум появился в одном из ТРЦ города.  «Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах. Компания зарекомендовал себя как производитель надежных и стильных устройств, сочетающих современный дизайн с высокими техническими характеристиками», — такое описание нового магазина появилось в официальной группе торгового центра. Помимо смартфонов, бренд выпускает ноутбуки, планшеты, колонки и наушники. По данным открытых источников, в 2022 году телефоны марки Tecno обогнали по числу проданных смартфонов в России компанию Apple, заняв четвертое место после Xiaomi, Realme и Samsung.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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