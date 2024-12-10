ВС РФ почти полностью освободили один из новых регионов: главное за 10 декабря

Депутат Народного Совета Юров: ВС РФ осталось освободить 3% ЛНР

10 декабря 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Российским военным для полного освобождения ЛНР осталось несколько километров, заявил Юрий Юров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российским военным до полного освобождения Луганской народной Республики (ЛНР) осталось пройти несколько километров. Об этом рассказал депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров, подчеркнув, что регион освобожден уже на 97%. В этот же момент ВС РФ вошли в Сумскую область Украины. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. До полного освобождения ЛНР — 3% Как рассказал во время брифинга в ЛуганскИнформЦентре Юров, сейчас российским бойцам осталось освободить все несколько километров ЛНР. Это примерно 3% территории. Однако депутат добавил, что оставшиеся участки самые трудные. Обстановка в Курской области По-прежнему продолжаются активные бои в Курской области. Как сообщил telegram-канал «Северный ветер», российские военные из группировки «Север» при поддержке морпехов освободили населенный пункт Новоивановка на курском направлении. В генштабе ВСУ при этом отмечали, что украинские потери не могут восполнить темпы мобилизации. Сейчас Киев испытывают нехватку собственных военных. В свою очередь артиллерия России громит опорники ВСУ в курском приграничье, передает Пятый канал. При этом российские депутаты продолжают сообщать о зверствах ВСУ. По словам депутата Госдумы от региона Николай Иванов заявил, что украинские военные соорудили пыточные камеры в жилых домах Суджанского района. Он добавил, что в этих домах содержались до 1100 мирных граждан. Сумское направление Тем временем бойцы ВС РФ вошли в Сумскую область Украины. Это произошло сразу после освобождения населенного пункта Плехово. Об этом сообщал telegram-канал «Военное дело». Там предположили, что российские военные намерены обойти солдат ВСУ с тыла. Украина пыталась атаковать аэродром в Саратове В ночь на 10 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили украинскую атаку, направленную на военный аэродром Саратовской области. Киев традиционно использовал беспилотники, отмечал губернатор региона Роман Бусаргин. Заявления Лукашенко о ядерном оружии Белорусский президент Александр Лукашенко 10 декабря заявил журналистам, что в стране имеются как минимум несколько десятков ядерных боеголовок. По его словам, он лично контролировал ввоз данного вооружения. Причем, уточнил он, это удалось осуществить незаметно. Также Лукашенко высказался о российской ракетной системе «Орешник». Он заверил, что данное оружие Россия создавала совместно с Беларусью. Также Лукашенко сказал, что якобы дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что именно Беларусь будет контролировать удары «Орешником». Статус ветерана боевых действий расширен Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам СВО в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ. Такие участники получат все преимущества и гарантии, предусмотренные законодательством РФ «О ветеранах». Также президент РФ Владимир Путин отметил, что одобрил идею о сборе генетического материала у участников спецоперации на Украине. До этого в СПЧ предложили российским военным при заключении контракта с Минобороны РФ сдавать данные ДНК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским военным до полного освобождения Луганской народной Республики (ЛНР) осталось пройти несколько километров. Об этом рассказал депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров, подчеркнув, что регион освобожден уже на 97%. В этот же момент ВС РФ вошли в Сумскую область Украины. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. До полного освобождения ЛНР — 3% Как рассказал во время брифинга в ЛуганскИнформЦентре Юров, сейчас российским бойцам осталось освободить все несколько километров ЛНР. Это примерно 3% территории. Однако депутат добавил, что оставшиеся участки самые трудные. Обстановка в Курской области По-прежнему продолжаются активные бои в Курской области. Как сообщил telegram-канал «Северный ветер», российские военные из группировки «Север» при поддержке морпехов освободили населенный пункт Новоивановка на курском направлении. В генштабе ВСУ при этом отмечали, что украинские потери не могут восполнить темпы мобилизации. Сейчас Киев испытывают нехватку собственных военных. В свою очередь артиллерия России громит опорники ВСУ в курском приграничье, передает Пятый канал. При этом российские депутаты продолжают сообщать о зверствах ВСУ. По словам депутата Госдумы от региона Николай Иванов заявил, что украинские военные соорудили пыточные камеры в жилых домах Суджанского района. Он добавил, что в этих домах содержались до 1100 мирных граждан. Сумское направление Тем временем бойцы ВС РФ вошли в Сумскую область Украины. Это произошло сразу после освобождения населенного пункта Плехово. Об этом сообщал telegram-канал «Военное дело». Там предположили, что российские военные намерены обойти солдат ВСУ с тыла. Украина пыталась атаковать аэродром в Саратове В ночь на 10 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили украинскую атаку, направленную на военный аэродром Саратовской области. Киев традиционно использовал беспилотники, отмечал губернатор региона Роман Бусаргин. Заявления Лукашенко о ядерном оружии Белорусский президент Александр Лукашенко 10 декабря заявил журналистам, что в стране имеются как минимум несколько десятков ядерных боеголовок. По его словам, он лично контролировал ввоз данного вооружения. Причем, уточнил он, это удалось осуществить незаметно. Также Лукашенко высказался о российской ракетной системе «Орешник». Он заверил, что данное оружие Россия создавала совместно с Беларусью. Также Лукашенко сказал, что якобы дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что именно Беларусь будет контролировать удары «Орешником». Статус ветерана боевых действий расширен Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам СВО в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ. Такие участники получат все преимущества и гарантии, предусмотренные законодательством РФ «О ветеранах». Также президент РФ Владимир Путин отметил, что одобрил идею о сборе генетического материала у участников спецоперации на Украине. До этого в СПЧ предложили российским военным при заключении контракта с Минобороны РФ сдавать данные ДНК.