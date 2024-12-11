В мэрии Тюмени опровергли повышение платы за детские сады

Размер платы в детских садах составляет 3 900 рублей
Администрация Тюмени опровергла новость о повышении платы за детские сады в городе. Такая информация указана в социальный сетях мэрии.
«С 1 октября 2024 года ее (родительской платы — прим. ред.) размер составляет 3 900 рублей. В настоящее время возможность увеличения размера родительской платы в муниципальных детских садах Тюмени не рассматривается», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее в тюменских СМИ сообщалось, что размер родительской платы вырастет примерно на 200 рублей. Утверждалось, что это произойдет с 1 января 2025 года.
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