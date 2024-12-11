11 декабря 2024

В мэрии Тюмени опровергли повышение платы за детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер платы в детских садах составляет 3 900 рублей
Размер платы в детских садах составляет 3 900 рублей Фото:

Администрация Тюмени опровергла новость о повышении платы за детские сады в городе. Такая информация указана в социальный сетях мэрии.

«С 1 октября 2024 года ее (родительской платы — прим. ред.) размер составляет 3 900 рублей. В настоящее время возможность увеличения размера родительской платы в муниципальных детских садах Тюмени не рассматривается», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее в тюменских СМИ сообщалось, что размер родительской платы вырастет примерно на 200 рублей. Утверждалось, что это произойдет с 1 января 2025 года.

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Администрация Тюмени опровергла новость о повышении платы за детские сады в городе. Такая информация указана в социальный сетях мэрии. «С 1 октября 2024 года ее (родительской платы — прим. ред.) размер составляет 3 900 рублей. В настоящее время возможность увеличения размера родительской платы в муниципальных детских садах Тюмени не рассматривается», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее в тюменских СМИ сообщалось, что размер родительской платы вырастет примерно на 200 рублей. Утверждалось, что это произойдет с 1 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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