В Кургане откроют станцию, куда будут сливать отходы из Кетовского округа

Станцию для приемки жидких бытовых отходов (ЖБО) из Кетовского округа установят в Кургане. Об этом говорится в документации тендера.
«Работы по установке приемно-сливной станции для привозных жидких бытовых отходов из Кетовского округа. Начальная цена контракта — 10 млн рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.
Уточняется, что автоматизированная станции для жидких нечистот будет построена на улице Омской, 150 Б. Здесь ранее мэрия Кургана выделила участок для пункта слива ЖБО.
Также власти Кургана сообщали, что при городской дирекции парков и скверов начнет работу служба, которая будет оказывать жителям услуги по откачке септиков и вывозу ЖБО. Для этого были закуплены ассенизаторские машины. Жители Кетовского округа жаловались на резко выросшие цены на откачку септиков. Для местных это стало проблемой. Сами ассенизаторы заявили, что не могли поступить иначе в сложившейся ситуации из-за ограничений на свою деятельность.
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