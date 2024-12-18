Минесса, Исматулла, Рашмика: необычные имена, которые давали детям тюменцы

Тюменцы назвали детей Минессой и Властиславом
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Чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, София
Чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, София Фото:

Жители Тюменской области в этом году давали детям необычные имена. В их числе — Минесса, Рашмика, Исматулла. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.

«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Иветта, Максимильяна, Ильяна, Минесса, Рашмика. Мужские — Исматулла, Властислав, Заур, Илан, Матео», — указано на портале.

София и Александр остаются самыми популярными именами для малышей в уходящем году. Также чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, Артем и Матвей.

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Жители Тюменской области в этом году давали детям необычные имена. В их числе — Минесса, Рашмика, Исматулла. Такие данные указаны в реестре ЗАГС. « Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Иветта, Максимильяна, Ильяна,  Минесса, Рашмика . Мужские — Исматулла,  Властислав, Заур, Илан,  Матео», — указано на портале. София и Александр остаются самыми популярными именами для малышей в уходящем году. Также чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, Артем и Матвей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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