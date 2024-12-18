Чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, София
Жители Тюменской области в этом году давали детям необычные имена. В их числе — Минесса, Рашмика, Исматулла. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.
«Редкие имена детей в Тюменской области. Женские имена — Иветта, Максимильяна, Ильяна, Минесса, Рашмика. Мужские — Исматулла, Властислав, Заур, Илан, Матео», — указано на портале.
София и Александр остаются самыми популярными именами для малышей в уходящем году. Также чаще всего детей называли такими именами, как Ева, Анна, Артем и Матвей.
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