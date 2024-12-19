Жители Курганской области пожаловались Путину на отсутствие газа

Жители Курганской области пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие газификации в селе Юровка. Это следует из трансляции прямой линии с главой государства.
«Курганская область, село Юровка. В том году делали обращение к президенту по поводу газификации, но, к сожалению, ничего не изменилось», — говорится в информации, которая появилась на экране в ходе прямой линии.
Село Юровка находится в Далматовском районе Курганской области. Входит в состав Уксянского сельсовета. По открытым данным, население селе составляет около 150 человек.
Также курганцы задавали Путину вопросы, которые касались выплат семьям участников специальной военной операции. Обращались по поводу проблем со здравоохранением, общественным транспортом и жильем.
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