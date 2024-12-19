Все в помете, паутине и насекомых: в тюменском цеху по переработке мяса нашли антисанитарию

В убойном пункте ООО «ТЕАН» (Нижнетавдинский район Тюменской области) во время проверки нашли грязь, птичий помет и паутину, мертвых насекомых и биологические отходы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по региону.
«В убойном пункте ООО „ТЕАН“ (Нижнетавдинского района) цех убоя находится в антисанитарном состоянии. На стенах, оборудовании, приборах освещения большое скопление птичьего помета, грязи, на поверхностях мертвые насекомые и паутина. Краска со стен, дверей, рам окон, осыпается на производственные поверхности. Технологическое оборудование в ржавчине. Мясная продукция хранится в грязных контейнерах», — рассказали в ведомстве.
Животные, которых пускали на мясо в цеху, не проходили предварительный осмотр. Амна территории пункта хранили биологические отходы, причем прямо под открытым небом. По итогу проверка выявила 29 нарушений регламентов и законодательства. Компанию обязали их устранить, что и было сделано.
Ранее Россельхознадзор сообщал, что ООО «ТЕАН» занимается переработкой и консервированием мяса. Также оно осуществляет оптовую торговлю мясом и мясными продуктами.
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