Все в помете, паутине и насекомых: в тюменском цеху по переработке мяса нашли антисанитарию

В Тюменской области в убойном пункте ООО «ТЕАН» нашли 29 нарушений и грязь
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Грязь в цеху нашли от пола до потолка (архивное фото)
Грязь в цеху нашли от пола до потолка (архивное фото) Фото:

В убойном пункте ООО «ТЕАН» (Нижнетавдинский район Тюменской области) во время проверки нашли грязь, птичий помет и паутину, мертвых насекомых и биологические отходы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по региону.

«В убойном пункте ООО „ТЕАН“ (Нижнетавдинского района) цех убоя находится в антисанитарном состоянии. На стенах, оборудовании, приборах освещения большое скопление птичьего помета, грязи, на поверхностях мертвые насекомые и паутина. Краска со стен, дверей, рам окон, осыпается на производственные поверхности. Технологическое оборудование в ржавчине. Мясная продукция хранится в грязных контейнерах», — рассказали в ведомстве.

Животные, которых пускали на мясо в цеху, не проходили предварительный осмотр. Амна территории пункта хранили биологические отходы, причем прямо под открытым небом. По итогу проверка выявила 29 нарушений регламентов и законодательства. Компанию обязали их устранить, что и было сделано.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что ООО «ТЕАН» занимается переработкой и консервированием мяса. Также оно осуществляет оптовую торговлю мясом и мясными продуктами.

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В убойном пункте ООО «ТЕАН» (Нижнетавдинский район Тюменской области) во время проверки нашли грязь, птичий помет и паутину, мертвых насекомых и биологические отходы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по региону. «В убойном пункте ООО „ТЕАН“ (Нижнетавдинского района) цех убоя находится в антисанитарном состоянии. На стенах, оборудовании, приборах освещения большое скопление птичьего помета, грязи, на поверхностях мертвые насекомые и паутина. Краска со стен, дверей, рам окон, осыпается на производственные поверхности. Технологическое оборудование в ржавчине. Мясная продукция хранится в грязных контейнерах», — рассказали в ведомстве. Животные, которых пускали на мясо в цеху, не проходили предварительный осмотр. Амна территории пункта хранили биологические отходы, причем прямо под открытым небом. По итогу проверка выявила 29 нарушений регламентов и законодательства. Компанию обязали их устранить, что и было сделано. Ранее Россельхознадзор сообщал, что ООО «ТЕАН» занимается переработкой и консервированием мяса. Также оно осуществляет оптовую торговлю мясом и мясными продуктами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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