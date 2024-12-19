В центре Тюмени капитально изменили художественную школу

В Тюмени на улице 50 лет Октября открыли обновленный корпус детской художественной школы имени А. П. Митинского. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. В здании появились выставочный зал и новое оборудование в мастерских.
«Совсем не узнать обновленный корпус школы. Он стал современным пространством, центром притяжения наших юных дарований, которые будут развиваться в творчестве, искусстве. Мы видим, что та инфраструктура, которая здесь появилась, на самом деле вдохновляет», — рассказал глава города Максим Афанасьев.
В школе учатся более 1,5 тысячи детей. Благодаря капитальному ремонту и новому оборудованию, в пространстве расширят учебные программы. Детей начнут обучать анимации и дизайну.
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