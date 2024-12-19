19 декабря 2024

В центре Тюмени капитально изменили художественную школу

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе учатся 1,5 тысячи детей
В школе учатся 1,5 тысячи детей Фото:

В Тюмени на улице 50 лет Октября открыли обновленный корпус детской художественной школы имени А. П. Митинского. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. В здании появились выставочный зал и новое оборудование в мастерских. 

«Совсем не узнать обновленный корпус школы. Он стал современным пространством, центром притяжения наших юных дарований, которые будут развиваться в творчестве, искусстве. Мы видим, что та инфраструктура, которая здесь появилась, на самом деле вдохновляет», — рассказал глава города Максим Афанасьев.

В школе учатся более 1,5 тысячи детей. Благодаря капитальному ремонту и новому оборудованию, в пространстве расширят учебные программы. Детей начнут обучать анимации и дизайну. 

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В Тюмени на улице 50 лет Октября открыли обновленный корпус детской художественной школы имени А. П. Митинского. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. В здании появились выставочный зал и новое оборудование в мастерских.  «Совсем не узнать обновленный корпус школы. Он стал современным пространством, центром притяжения наших юных дарований, которые будут развиваться в творчестве, искусстве. Мы видим, что та инфраструктура, которая здесь появилась, на самом деле вдохновляет», — рассказал глава города Максим Афанасьев. В школе учатся более 1,5 тысячи детей. Благодаря капитальному ремонту и новому оборудованию, в пространстве расширят учебные программы. Детей начнут обучать анимации и дизайну. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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