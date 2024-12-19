19 декабря 2024

В ХМАО жительница заработала на нелегальном казино 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка организовала подпольное казино в нежилом помещении
Югорчанка организовала подпольное казино в нежилом помещении Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) организовала нелегальное казино в нежилом помещении и заработала на нем более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В период с мая по июль 2024 года обвиняемая, действуя с неустановленным лицом, проводила азартные игры с использованием компьютерного оборудования в нежилом помещении в Нефтеюганске. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход свыше 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В СУ СКР по ХМАО добавили, что обвиняемая набирала персонал в нелегальное казино, контролировала работу, собирала выручку и выдавала зарплату. Во время обыска следователи изъяли несколько системных блоков, sim-карты и тетради с бухгалтерским учетом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) организовала нелегальное казино в нежилом помещении и заработала на нем более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «В период с мая по июль 2024 года обвиняемая, действуя с неустановленным лицом, проводила азартные игры с использованием компьютерного оборудования в нежилом помещении в Нефтеюганске. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход свыше 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В СУ СКР по ХМАО добавили, что обвиняемая набирала персонал в нелегальное казино, контролировала работу, собирала выручку и выдавала зарплату. Во время обыска следователи изъяли несколько системных блоков, sim-карты и тетради с бухгалтерским учетом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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