В ХМАО жительница заработала на нелегальном казино 400 тысяч рублей

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) организовала нелегальное казино в нежилом помещении и заработала на нем более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«В период с мая по июль 2024 года обвиняемая, действуя с неустановленным лицом, проводила азартные игры с использованием компьютерного оборудования в нежилом помещении в Нефтеюганске. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход свыше 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В СУ СКР по ХМАО добавили, что обвиняемая набирала персонал в нелегальное казино, контролировала работу, собирала выручку и выдавала зарплату. Во время обыска следователи изъяли несколько системных блоков, sim-карты и тетради с бухгалтерским учетом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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