20 декабря 2024

В ЯНАО Дед Мороз и Снегурочка подарили живые ели семьям участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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11 елей подарили семьям военнослужащих в Салехарде
11 елей подарили семьям военнослужащих в Салехарде Фото:

В Салехарде 11 семьям участников СВО подарили живые ели к Новому году. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающим праздником и вручили подарки, рассказали в городской мэрии. 

«11 елочек отправились в семьи военнослужащих. Живые ели отвезли в дома семей участников СВО. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающими праздниками и пожелали исполнения всех желаний», — рассказали в telegram-канале администрации.

Эта акция проходит в Салехарде второй год. Елки для семей военнослужащих предоставили «Леса Ямала» на безвозмездной основе. В Акции принимали участие активисты молодежного крыла Народного фронта, комитет семей воинов Отечества. Также ее поддержали волонтеры школы №3.

Ранее URA.RU сообщало, что сюрприз от губернатора ЯНАО Артюхова на Новый год получит ребенок из Надымского района. Трехлетнему Никите Дмитрий Артюхов подарит велосипед. 

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В Салехарде 11 семьям участников СВО подарили живые ели к Новому году. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающим праздником и вручили подарки, рассказали в городской мэрии.  «11 елочек отправились в семьи военнослужащих. Живые ели отвезли в дома семей участников СВО. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающими праздниками и пожелали исполнения всех желаний», — рассказали в telegram-канале администрации. Эта акция проходит в Салехарде второй год. Елки для семей военнослужащих предоставили «Леса Ямала» на безвозмездной основе. В Акции принимали участие активисты молодежного крыла Народного фронта, комитет семей воинов Отечества. Также ее поддержали волонтеры школы №3. Ранее URA.RU сообщало, что сюрприз от губернатора ЯНАО Артюхова на Новый год получит ребенок из Надымского района. Трехлетнему Никите Дмитрий Артюхов подарит велосипед. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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