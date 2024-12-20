В ЯНАО Дед Мороз и Снегурочка подарили живые ели семьям участников СВО

В Салехарде 11 семьям участников СВО подарили живые ели к Новому году. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающим праздником и вручили подарки, рассказали в городской мэрии.
«11 елочек отправились в семьи военнослужащих. Живые ели отвезли в дома семей участников СВО. Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи с наступающими праздниками и пожелали исполнения всех желаний», — рассказали в telegram-канале администрации.
Эта акция проходит в Салехарде второй год. Елки для семей военнослужащих предоставили «Леса Ямала» на безвозмездной основе. В Акции принимали участие активисты молодежного крыла Народного фронта, комитет семей воинов Отечества. Также ее поддержали волонтеры школы №3.
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