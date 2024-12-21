Киев атаковал жилые дома Казани: главное об СВО за 21 декабря

В Петербурге произошел взрыв в отделении Сбербанка
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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в отделении Сбербанка
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в отделении Сбербанка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 21 декабря в Подмосковье и Санкт-Петербурге произошли поджоги в банках, МФЦ и отделениях «Почты России». Предположительно, нападения организованы по заданию украинской стороны. Так, в Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. Кроме того, украинские дроны атаковали объекты в Казани, после чего в регионе было введено чрезвычайное положение. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 21 декабря — в материале URA.RU.

Агенты спецслужб Украины курировали поджоги в Подмосковье и Санкт-Петербурге

Поджоги в Петербурге

В филиале Сбербанка, расположенном на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. Представители Сбербанка сообщили URA.RU, что ни один из посетителей или сотрудников банка не пострадал. Позже появилось видео с камер наблюдения. На видеозаписи видна женщина, поджигающая спичку и бросающая ее в сторону банкомата.

Также в Санкт-Петербурге задержали двух пенсионерок, которые пытались поджечь полицейскую машину. Действия женщин были спровоцированы указаниями телефонных мошенников, которые уговорили их совершить преступление. 

Поджоги в Подмосковье

В торговом центре «Форт» в Отрадном пожилая женщина активировала петарду в помещении Многофункционального центра. Ее действия были вызваны обманом со стороны украинских мошенников. Никто из присутствующих не пострадал.

В Королеве 63-летний мужчина использовал фейерверк в отделении МФЦ, после чего покинул место происшествия и направился к полицейскому отделению в Костинском, с намерением поджечь его. Однако он был остановлен полицейскими. Предварительные данные указывают, что действия мужчины были организованы украинскими кураторами. 

В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании отделения «Почты России». Из-за происшествия посетители в панике покинули почтовое отделение.

ВСУ атаковали Казань беспилотниками

Утром 21 декабря на территории Казани совершена серия атак украинскими беспилотниками, целями которых стали как жилые комплексы, так и промышленные объекты. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам Андрея Колесника, представителя комитета Госдумы по обороне, Россия планирует принять ответные меры против Украины в связи с атаками. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что атака на Татарстан была вызвана желанием Киева отомстить за успешно проведенный в Казани саммит БРИКС и запугать россиян.

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, сообщил, что из восьми дронов, направленных на Казань, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные же атаковали жилые здания. Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе России доложили о ситуации в Казани и он поговорил с главой республики.

Зеленский поменял свое отношение к утраченным территориям

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что возвращение территорий Украины, потерянных во время конфликта, не удастся добиться даже с помощью военной поддержки Запада и вооружения украинских войск. Также глава государства отметил, что Киев находится в невыгодном положении.

Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области

За последние сутки в районе Курской области украинские войска понесли потери, превышающие 300 человек, рассказали в Министерстве обороны России. Кроме того, сообщается о разрушении американской боевой техники, включая один танк и две боевые машины пехоты типа Bradley.

Десантники ВС РФ проходят подготовку в курском приграничье

На военном участке у границы Курской области проводится тренировка военнослужащих десантных войск ВС РФ. Видео учения публикует «Пятый канал». Управление учениями осуществляет заместитель командира гвардейского парашютно-десантного полка, награжденный званием Героя России. Его воинский позывной — «Осень». Командир также удостоен двух орденов Мужества и медали «За отвагу».

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Сегодня, 21 декабря в Подмосковье и Санкт-Петербурге произошли поджоги в банках, МФЦ и отделениях «Почты России». Предположительно, нападения организованы по заданию украинской стороны. Так, в Санкт-Петербурге в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. Кроме того, украинские дроны атаковали объекты в Казани, после чего в регионе было введено чрезвычайное положение. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 21 декабря — в материале URA.RU. Агенты спецслужб Украины курировали поджоги в Подмосковье и Санкт-Петербурге Поджоги в Петербурге В филиале Сбербанка, расположенном на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери. Представители Сбербанка сообщили URA.RU, что ни один из посетителей или сотрудников банка не пострадал. Позже появилось видео с камер наблюдения. На видеозаписи видна женщина, поджигающая спичку и бросающая ее в сторону банкомата. Также в Санкт-Петербурге задержали двух пенсионерок, которые пытались поджечь полицейскую машину. Действия женщин были спровоцированы указаниями телефонных мошенников, которые уговорили их совершить преступление.  Поджоги в Подмосковье В торговом центре «Форт» в Отрадном пожилая женщина активировала петарду в помещении Многофункционального центра. Ее действия были вызваны обманом со стороны украинских мошенников. Никто из присутствующих не пострадал. В Королеве 63-летний мужчина использовал фейерверк в отделении МФЦ, после чего покинул место происшествия и направился к полицейскому отделению в Костинском, с намерением поджечь его. Однако он был остановлен полицейскими. Предварительные данные указывают, что действия мужчины были организованы украинскими кураторами.  В Химках неизвестный запустил фейерверк в здании отделения «Почты России». Из-за происшествия посетители в панике покинули почтовое отделение. ВСУ атаковали Казань беспилотниками Утром 21 декабря на территории Казани совершена серия атак украинскими беспилотниками, целями которых стали как жилые комплексы, так и промышленные объекты. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам Андрея Колесника, представителя комитета Госдумы по обороне, Россия планирует принять ответные меры против Украины в связи с атаками. Также Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что атака на Татарстан была вызвана желанием Киева отомстить за успешно проведенный в Казани саммит БРИКС и запугать россиян. Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, сообщил, что из восьми дронов, направленных на Казань, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные же атаковали жилые здания. Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главе России доложили о ситуации в Казани и он поговорил с главой республики. Зеленский поменял свое отношение к утраченным территориям Президент Украины Владимир Зеленский признал, что возвращение территорий Украины, потерянных во время конфликта, не удастся добиться даже с помощью военной поддержки Запада и вооружения украинских войск. Также глава государства отметил, что Киев находится в невыгодном положении. Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области За последние сутки в районе Курской области украинские войска понесли потери, превышающие 300 человек, рассказали в Министерстве обороны России. Кроме того, сообщается о разрушении американской боевой техники, включая один танк и две боевые машины пехоты типа Bradley. Десантники ВС РФ проходят подготовку в курском приграничье На военном участке у границы Курской области проводится тренировка военнослужащих десантных войск ВС РФ. Видео учения публикует «Пятый канал». Управление учениями осуществляет заместитель командира гвардейского парашютно-десантного полка, награжденный званием Героя России. Его воинский позывной — «Осень». Командир также удостоен двух орденов Мужества и медали «За отвагу».
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