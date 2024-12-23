Ямальцы смогут наблюдать черную луну в новогоднюю ночь

Жители Ямала 31 декабря станут свидетелями редкого астрономического явления. Над регионом можно будет наблюдать черную луну.
«Это произойдет в 03:27 по местному времени. Подобное название присвоено новолунию одного месяца или третьему новолунию одного астрономического сезона», — сообщает telegram-канал «Ямал|Округ белых ночей».
Явление случается лишь 3-4 раза за столетие. В 20-м веке подобное происходило в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в новогоднюю ночь ямальцев ждут снегопады и порывистый ветер. Ожидается, что в Новом Уренгое и Салехарде температура воздуха не опустится ниже -10 градусов.
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