23 декабря 2024

Ямальцы смогут наблюдать черную луну в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Явление произойдет в 03:27 по местному времени
Явление произойдет в 03:27 по местному времени Фото:

Жители Ямала 31 декабря станут свидетелями редкого астрономического явления. Над регионом можно будет наблюдать черную луну.

«Это произойдет в 03:27 по местному времени. Подобное название присвоено новолунию одного месяца или третьему новолунию одного астрономического сезона», — сообщает telegram-канал «Ямал|Округ белых ночей».

Явление случается лишь 3-4 раза за столетие. В 20-м веке подобное происходило в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в новогоднюю ночь ямальцев ждут снегопады и порывистый ветер. Ожидается, что в Новом Уренгое и Салехарде температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. 

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Жители Ямала 31 декабря станут свидетелями редкого астрономического явления. Над регионом можно будет наблюдать черную луну. «Это произойдет в 03:27 по местному времени. Подобное название присвоено новолунию одного месяца или третьему новолунию одного астрономического сезона», — сообщает telegram-канал «Ямал|Округ белых ночей». Явление случается лишь 3-4 раза за столетие. В 20-м веке подобное происходило в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах. Ранее URA.RU рассказывало, что в новогоднюю ночь ямальцев ждут снегопады и порывистый ветер. Ожидается, что в Новом Уренгое и Салехарде температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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