Рок-елки не будет: Роман Можельский отменил концерт в Кургане

Шоумен Можельский отменил рок-елку в Кургане
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Почему Можельский отменил рок-елку 28 декабря
Почему Можельский отменил рок-елку 28 декабря Фото:

Шоумен Роман Можельский отменил рок-елку в Кургане 28 декабря. Причину он озвучил в telegram-канале «Квартирник45».

«Попрощались с Андреем. Мне не до праздничных мероприятий, да и думаю неправильно делать какой-то концерт в ближайшее время. Траур», — написал Можельский.

Речь идет о бывшем соло-гитаристе группы «Rebels» — Кручинкине Андрее, который трагически погиб на СВО. Рок-елка должна была состояться 28 декабря. Как сообщает организатор, деньги за купленные курганцами билеты возвращены на счета, с которых они были приобретены.

Роман Можельский, известный организатор музыкальных мероприятий и автор проекта «Квартирник45», ранее объявил о своем уходе из концертной деятельности, мотивируя это желанием изменить сферу деятельности и заботой о семье. В последнее время он активно влиял на музыкальную жизнь Кургана, организовывая различные культурные события, которые сыграли значительную роль в популяризации музыкального искусства в регионе.

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Шоумен Роман Можельский отменил рок-елку в Кургане 28 декабря. Причину он озвучил в telegram-канале «Квартирник45». «Попрощались с Андреем. Мне не до праздничных мероприятий, да и думаю неправильно делать какой-то концерт в ближайшее время. Траур», — написал Можельский. Речь идет о бывшем соло-гитаристе группы «Rebels» — Кручинкине Андрее, который трагически погиб на СВО. Рок-елка должна была состояться 28 декабря. Как сообщает организатор, деньги за купленные курганцами билеты возвращены на счета, с которых они были приобретены. Роман Можельский, известный организатор музыкальных мероприятий и автор проекта «Квартирник45», ранее объявил о своем уходе из концертной деятельности, мотивируя это желанием изменить сферу деятельности и заботой о семье. В последнее время он активно влиял на музыкальную жизнь Кургана, организовывая различные культурные события, которые сыграли значительную роль в популяризации музыкального искусства в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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