Глава РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности помочь друг другу в грядущих переговорах как встретились на аэродроме. Диалог президентов Россииво время их встречи у самолетов был расшифрован специалистом по чтению по губам. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
«Спасибо вам и вам. Я здесь, чтобы помочь вам», — сказал Путин после короткого и эмоционального приветствия, передает издание. На это Трамп ответил: «Я вам помогу».
Далее, по данным Daily Mail, Владимир Путин заверил своего коллегу, что готов «положить конец этому», если его об этом попросят, подчеркнув: «Все, что им нужно, это попросить». В ответ Трамп выразил надежду на подобное развитие событий и предложил российскому президенту пройти к машине, отметив необходимость совместно решать важные вопросы.
Переговоры между президентами России и Соединенных Штатов состоялись 15 августа на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, штат Аляска. Главы государств прибыли к месту встречи практически одновременно: разница во времени посадки их самолетов составила всего несколько минут.
По мнению главы США дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Он крайне рекумендовал Киеву пойти на соглашение с РФ.
