ВСУ пытались атаковать промзону Ставрополя

Владимиров: ВСУ пытались атаковать ставропольский Невинномысск
ВСУ предприняли попытку атаки по Ставрополю
ВСУ предприняли попытку атаки по Ставрополю
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 16 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленную зону города Невинномысска в Ставропольском крае с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», — заявил Владимиров. О произошедшем он сообщил в своем официальном telegram-канале.

По информации губернатора, после падения беспилотников на месте загорелась стерня (остатки стеблей злаков после уборки урожая — прим URA.RU). К тушению пожара были привлечены сотрудники МЧС, которые продолжают работы по ликвидации огня.

Обломки сбитых аппаратов обнаружены и изолированы, соответствующие службы проводят осмотр территории и завершают мероприятия по окончательной нейтрализации угрозы. В регионе по-прежнему действует режим повышенной бдительности в связи с сохраняющейся угрозой беспилотных атак.

Вечером 15 августа ВСУ атаковали российские регионы в попытке сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Под удар уже попали Донецк и Курск. URA.RU вело онлайн-трансляцию атаки. 

В тот же день, 15 августа 2025 года состоялась встреча лидеров РФ и США и продолжалась почти три часа. Переговоры прошли в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Чем закончилось стремление Путина и Трампа к миру, взгляд журналиста кремлевского пула — в материале URA.RU.

