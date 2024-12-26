Генералопад-2024: к чему привели масштабные чистки в Минобороны РФ

В 2024 году начались проверки в Минобороны (МО) России. За весь год был возбужден ряд уголовных дел, связанных, в основном, с взятками и мошенничеством. В частности, взятка, вменяемая замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, оценивается в 1,185 миллиарда рублей, а сам он проходит по трем уголовным делам. Также многие в ведомстве были сняты с должности. О том, сколько сотрудников МО арестовали за 2024 год, какие должности они занимали и за что против них возбудили уголовные дела — в материале URA.RU.
Тимур Иванов
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него начались следственные действия.
Позднее выяснилось, что ФСБ в течение пяти лет собирала материалы на Иванова. Его подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны.
Иванов был уволен из МО 20 июня из-за утраты доверия. Он отказался от сделки со следствием. Ему была инкриминирована статья, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Взятка, вменяемая Иванову, в общей сумме составила 1,185 миллиарда рублей. Во время обысков у него нашли коллекцию из 12 редких ретроавтомобилей: Chevrolet 1941 года, родстер Triumph 1948 года, Packard 1942 и другие марки. Всего по делу арестовано 37 автомобилей, а также 43 банковских счета. Также у экс-замминистра обороны РФ обнаружили особняк с двумя помещениями площадью 650 и 330 квадратных метров, дома и бани в Тверской области, которые рассматриваются как полученная взятка,
В октябре к делу Иванова были добавлены два новых эпизода, впоследствии выделенные в отдельные дела — второе и третье. Одно связано с растратой средств в размере 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц», другое — с мошенничеством на особо крупную сумму в ходе закупок двух паромов, предназначенных для использования в Керченской переправе. Расследование по третьему делу было завершено 19 ноября. Иванова обвинили в хищении 200 миллионов рублей, выделенных для переправы.
Юрий Кузнецов
Начальник главного управления кадров МО генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан и арестован 13 мая по обвинению в получении взятки в виде дома и земельного участка на общую сумму 30,5 миллионов рублей. По данным следствия, в 2021-23 годах Кузнецов, будучи главой Восьмого управления Генштаба ВС РФ, которое занимается вопросами защиты гостайны, получил взятку от представителей коммерческих структур.
По делу было проведено 15 обысков, назначены пять судебных экспертиз, допрошены 17 свидетелей. Также была арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном комплексе в Москве.
Экс-начальник ГУ кадров МО был помещен под стражу в СИЗО. В декабре суд продлил ему арест до 11 апреля 2025 года.
Иван Попов
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован 21 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, они предназначались для строительства оборонительных рубежей. Ущерб по делу оценивается почти в 100 млн рублей. Также Попова обвинили в служебном подлоге. Вину он не признал. В октябре суд начал рассматривать дело по существу.
Вадим Шамарин
Начальник ГУ связи ВС РФ и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин был взят под стражу 23 мая. В рамках расследования по уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала был проведен обыск.
По мнению следствия, генерал получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство, считают в СК. Шамарин получал взятки с 2016 по 2023 года, заявление на него написали Высоков и Гришина.
Дмитрий Булгаков
Экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован 26 июля по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение в том, что он поставлял в армию низкокачественные продукты по завышенным ценам: в частности, вместо говядины поставлялась свинина и курятина.
Используя свое служебное положение, Булгаков содействовал заключению контрактов между Министерством обороны и коммерческими организациями, за что получал незаконное вознаграждение. СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту.
Павел Попов
Уголовное дело против экс-замглавы Павла Попова возбудили 29 августа. Его обвинили в мошенничестве, связанном с парком «Патриот». В СК сообщили о принадлежащей Попову недвижимости в элитном районе Москвы на сумму более 500 миллионов рублей. Впоследствии также были задержаны директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ инновационного развития Владимир Шестеров. «Патриот» — это Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ в Одинцовском районе Московской области.
Валерий Муминджанов
Экс-замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов задержан 2 сентября в Воронеже и доставлен в Москву, на следующий день он был арестован. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, однако сам Муминджанов вину отрицает.
Были сняты с должности:
- руководитель Аппарата министра обороны РФ Юрий Садовенко - 20 мая;
- пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская — 22 мая;
- командующий 20-й армией генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов — 23 мая;
- первый замминистра обороны Руслав Цаликов — 17 июня;
- замминистра обороны Татьяна Шевцова — 17 июня;
- замминистра обороны и статс-секретарь Николай Панков — 17 июня;
- помощник министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок — 22 июля;
- советник министра обороны Андрей Ильницкий — 17 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.