Тюменский фильм покажут на фестивале в Лондоне

Короткометражный фильм «Молодой человек», снятый тюменским режиссером Никитой Тихим, покажут на кинофестивале First-Time Filmmaker Sessions в Лондоне. Об этом рассказала кинокомпания M12 в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Короткометражный фильм Никиты Тихого „Молодой человек“ был переведен на английский язык и отправлен на зарубежные фестивали. Для участия фильм был отобран на лондонский фестиваль First-Time Filmmaker Sessions», — говорится в сообщении кинокомпании.
«Молодой человек» — документальный фильм, снятый тюменской кинокомпанией M12. Картина была создана за одну ночь. Все действие происходит в белом пространстве, где находится один актер в нижнем белье, а закадровый голос рассуждает о человеческой природе. Короткометражка была представлена на московском фестивале модного кино Fashion Film Festival и на тюменском кинофестивале «Тюмень в объективе эпохи», где также показали и другие картины студии.
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