26 декабря 2024

Тюменский фильм покажут на фестивале в Лондоне

Лондонский кинофестиваль покажет тюменскую короткометражку
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм был снят за одну ночь
Фильм был снят за одну ночь Фото:

Короткометражный фильм «Молодой человек», снятый тюменским режиссером Никитой Тихим, покажут на кинофестивале First-Time Filmmaker Sessions в Лондоне. Об этом рассказала кинокомпания M12 в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Короткометражный фильм Никиты Тихого „Молодой человек“ был переведен на английский язык и отправлен на зарубежные фестивали. Для участия фильм был отобран на лондонский фестиваль First-Time Filmmaker Sessions», — говорится в сообщении кинокомпании.

«Молодой человек» — документальный фильм, снятый тюменской кинокомпанией M12. Картина была создана за одну ночь. Все действие происходит в белом пространстве, где находится один актер в нижнем белье, а закадровый голос рассуждает о человеческой природе. Короткометражка была представлена на московском фестивале модного кино Fashion Film Festival и на тюменском кинофестивале «Тюмень в объективе эпохи», где также показали и другие картины студии.

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Короткометражный фильм «Молодой человек», снятый тюменским режиссером Никитой Тихим, покажут на кинофестивале First-Time Filmmaker Sessions в Лондоне. Об этом рассказала кинокомпания M12 в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Короткометражный фильм Никиты Тихого „Молодой человек“ был переведен на английский язык и отправлен на зарубежные фестивали. Для участия фильм был отобран на лондонский фестиваль First-Time Filmmaker Sessions», — говорится в сообщении кинокомпании. «Молодой человек» — документальный фильм, снятый тюменской кинокомпанией M12. Картина была создана за одну ночь. Все действие происходит в белом пространстве, где находится один актер в нижнем белье, а закадровый голос рассуждает о человеческой природе. Короткометражка была представлена на московском фестивале модного кино Fashion Film Festival и на тюменском кинофестивале «Тюмень в объективе эпохи», где также показали и другие картины студии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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