Вице-премьер РФ Патрушев исполнит мечту 3-летнего тюменца. Видео

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Патрушев подарит юному тюменцу железную дорогу
Патрушев подарит юному тюменцу железную дорогу Фото:

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря ему смогут исполниться мечты сразу троих детей из Москвы, Татарстана и Тюменской области. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«3-летний Коля из Тюменской области… 10-летний Арсений из Москвы… 11-летняя Эвелина из Татарстана… получат [подарки] на Новый год от Дмитрия Патрушева… Все желания абсолютно выполнимы, поэтому мы их исполним», — написано в telegram-канале ведомства.

Юный тюменец попросил у Деда Мороза на Новый год игрушечную железную дорогу, которая в скором времени уже окажется у него. Также Патрушев подарит детям поход на шоколадную фабрику и набор для рыбалки

Губернатор Тюменской области Александр Моор тоже принял участие в акции «Елка желаний». Он подарил 4-летней девочке Арине Назаровой детский электромобиль. Глава региона опубликовал снимок машины: это детская мини-иномарка Mercedes-Benz.

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря ему смогут исполниться мечты сразу троих детей из Москвы, Татарстана и Тюменской области. Об этом сообщили в правительстве РФ. «3-летний Коля из Тюменской области… 10-летний Арсений из Москвы… 11-летняя Эвелина из Татарстана… получат [подарки] на Новый год от Дмитрия Патрушева… Все желания абсолютно выполнимы, поэтому мы их исполним», — написано в telegram-канале ведомства. Юный тюменец попросил у Деда Мороза на Новый год игрушечную железную дорогу, которая в скором времени уже окажется у него. Также Патрушев подарит детям поход на шоколадную фабрику и набор для рыбалки Губернатор Тюменской области Александр Моор тоже принял участие в акции «Елка желаний». Он подарил 4-летней девочке Арине Назаровой детский электромобиль. Глава региона опубликовал снимок машины: это детская мини-иномарка Mercedes-Benz.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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