Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Благодаря ему смогут исполниться мечты сразу троих детей из Москвы, Татарстана и Тюменской области. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«3-летний Коля из Тюменской области… 10-летний Арсений из Москвы… 11-летняя Эвелина из Татарстана… получат [подарки] на Новый год от Дмитрия Патрушева… Все желания абсолютно выполнимы, поэтому мы их исполним», — написано в telegram-канале ведомства.
Юный тюменец попросил у Деда Мороза на Новый год игрушечную железную дорогу, которая в скором времени уже окажется у него. Также Патрушев подарит детям поход на шоколадную фабрику и набор для рыбалки
Губернатор Тюменской области Александр Моор тоже принял участие в акции «Елка желаний». Он подарил 4-летней девочке Арине Назаровой детский электромобиль. Глава региона опубликовал снимок машины: это детская мини-иномарка Mercedes-Benz.
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