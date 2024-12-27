27 декабря 2024

На Ямале ищут судью, способного решать споры бизнесменов

В Арбитражном суде ЯНАО открылась вакансия судьи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Арбитражном суде ЯНАО не хватает судей
В Арбитражном суде ЯНАО не хватает судей Фото:

На Ямале объявлен конкурс на вакантную должность судьи окружного Арбитражного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.

«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: судьи Арбитражного суда», — сообщает пресс-служба ведомства. Конкурс продлиться до 28 января.

Последнее в 2024 году заседание квалификационной коллегии судей прошло 18 декабря. На нем рассматривались вопросы аттестации, об отставках с постов заявлений не поступало.

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На Ямале объявлен конкурс на вакантную должность судьи окружного Арбитражного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента. «Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: судьи Арбитражного суда», — сообщает пресс-служба ведомства. Конкурс продлиться до 28 января. Последнее в 2024 году заседание квалификационной коллегии судей прошло 18 декабря. На нем рассматривались вопросы аттестации, об отставках с постов заявлений не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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