В Арбитражном суде ЯНАО не хватает судей
На Ямале объявлен конкурс на вакантную должность судьи окружного Арбитражного суда. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.
«Квалификационная коллегия судей ЯНАО объявляет об открытии вакантной должности: судьи Арбитражного суда», — сообщает пресс-служба ведомства. Конкурс продлиться до 28 января.
Последнее в 2024 году заседание квалификационной коллегии судей прошло 18 декабря. На нем рассматривались вопросы аттестации, об отставках с постов заявлений не поступало.
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