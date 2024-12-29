Спасибо за работу: кто и как помогал избирателям в заксобрании Ямала в 2024 году

В законодательном собрании ЯНАО состоит 22 депутата от четырех политических партий, 18 — от ЕР, двое — от ЛДПР и по одному представителю КПРФ и «Справедливой России». О том, кого чаще просили о помощи, к кому ямальцы не обращались вовсе, и кто смог решить больше всего проблем — в рейтинге URA.RU.
Агентство сравнило показатели депутатов заксобрания по количеству официально принятых обращений и числу проблем, которые удалось решить положительно. Статистику по депутатам от «Единой России» и ЛДПР агентство получило от источников в федеральных политических кругах — депутат от КПРФ сама поделилась с URA.RU результатами работы. Получить информацию о деятельности депутата от «Справедливой России» агентству не удалось.
Самые непопулярные депутаты
Среди парламентариев самыми непопулярными у населения в 2024 году стали депутаты-единороссы Олег Арно (замгендиректора ООО "Газпром Газобезопасность", Василий Крюк (глава совета директоров авиакомпании Ямал) и Тимофей Лаптандер (главный специалист в компании по добыче природного газа "Обский ГХК") — за весь год они зарегистрировали ноль обращений.
Лидерами по количеству обратившихся стали:
1 место: Елена Кукушкина, КПРФ — 57;
2 место: Денис Садовников, ЛДПР –38;
3 место: Алексей Ситников, первый вице-спикер заксобрания, ЕР — 34;
Далее представлен рейтинг других депутатов по числу обратившихся:
- Александр Голубенко, ЛДПР — 26
- Анастасия Казанцева, ЕР — 25
- Виктор Казарин, зампредседателя заксобрания, ЕР — 24
- Наталия Фиголь, зампредседателя заксобрания, ЕР — 21
- Виктор Гордиенко, ЕР — 21
- Светлана Каменская, ЕР — 21
- Василий Степанов, ЕР — 20
- Надежда Гудкова, ЕР — 19
- Алексей Денисов, ЕР — 16
- Сергей Ямкин, председатель заксобрания, ЕР — 15
- Василий Паршаков, ЕР — 14
- Иван Костогриз, ЕР — 9
- Эдуард Яунгад, ЕР — 8
- Игорь Герелишин, ЕР — 7
- Игорь Игнатов, ЕР — 4
Иначе выглядит рейтинг по числу решенных проблем населения. В 2024 году депутаты заксобрания успели решить не все вопросы, с которыми к ним обратились жители. Кроме того, часть обращений парламентарии передают в работу своим коллегам-депутатам (например, вопросами по теме СВО в «Единой России» всегда занимается один депутат). К тому же не все обращения регистрируют официально — с определенными вопросами удается разобраться «на месте».
Больше всего вопросов официально удалось разрешить депутату-единороссу и вице-спикеру заксобрания Алексею Ситникову — всего 24. На втором месте депутат от КПРФ Елена Кукушкина — ей удалось решить 22 проблемы. Третье место заняла глава исполнительного комитета ЕР в ЯНАО, депутат Анастасия Казанцева — она положительно решила 19 вопросов.
Статистику ситуаций, разрешенных двумя депутатами от ЛДПР и одним представителем СРЗП агентству получить не удалось. Ниже представлен рейтинг депутатов по количеству успешно отработанных вопросов:
- Надежда Гудкова, ЕР — 15
- Наталия Фиголь, зампредседателя заксобрания, ЕР— 14
- Сергей Ямкин, председатель заксобрания, ЕР — 12
- Светлана Каменская, ЕР — 8
- Эдуард Яунгад, ЕР — 8
- Алексей Денисов, ЕР — 5
- Виктор Казарин, зампредседателя заксобрания, ЕР — 4
- Игорь Герелишин, ЕР — 4
- Василий Степанов, ЕР — 4
- Виктор Гордиенко, ЕР — 3
- Игорь Игнатов, ЕР — 2
- Иван Костогриз, ЕР — 2
- Василий Паршаков, ЕР — 2
- Олег Арно, ЕР — 0
- Василий Крюк, ЕР — 0
- Тимофей Лаптандер, ЕР — 0
Собеседники агентства в политическом сообществе Ямала отмечают снижение числа обращений к депутатам окружного законодательного собрания. По последним данным, в 2024 году их было 770 — количество уменьшается с каждым годом. Ранее источники URA.RU сообщали, что в новом созыве заксобрания уменьшится число депутатов с зарплатой. Выборы в главный законодательный орган Ямала намечены на середину сентября 2025 года.
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