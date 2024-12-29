29 декабря 2024
28 декабря 2024

Спасибо за работу: кто и как помогал избирателям в заксобрании Ямала в 2024 году

Рейтинг депутатов заксобрания ЯНАО по работе с избирателями в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
URA.RU подготовило рейтинг депутатов ямальского заксобрания по работе с обращениями граждан
URA.RU подготовило рейтинг депутатов ямальского заксобрания по работе с обращениями граждан Фото:

В законодательном собрании ЯНАО состоит 22 депутата от четырех политических партий, 18 — от ЕР, двое — от ЛДПР и по одному представителю КПРФ и «Справедливой России». О том, кого чаще просили о помощи, к кому ямальцы не обращались вовсе, и кто смог решить больше всего проблем — в рейтинге URA.RU.

Агентство сравнило показатели депутатов заксобрания по количеству официально принятых обращений и числу проблем, которые удалось решить положительно. Статистику по депутатам от «Единой России» и ЛДПР агентство получило от источников в федеральных политических кругах — депутат от КПРФ сама поделилась с URA.RU результатами работы. Получить информацию о деятельности депутата от «Справедливой России» агентству не удалось.

Самые непопулярные депутаты

Среди парламентариев самыми непопулярными у населения в 2024 году стали депутаты-единороссы Олег Арно (замгендиректора ООО "Газпром Газобезопасность", Василий Крюк (глава совета директоров авиакомпании Ямал) и Тимофей Лаптандер (главный специалист в компании по добыче природного газа "Обский ГХК") — за весь год они зарегистрировали ноль обращений.

Лидерами по количеству обратившихся стали:

1 место: Елена Кукушкина, КПРФ — 57;

2 место: Денис Садовников, ЛДПР –38;

3 место: Алексей Ситников, первый вице-спикер заксобрания, ЕР — 34;

Далее представлен рейтинг других депутатов по числу обратившихся:

  • Александр Голубенко, ЛДПР — 26
  • Анастасия Казанцева, ЕР — 25
  • Виктор Казарин, зампредседателя заксобрания, ЕР — 24
  • Наталия Фиголь, зампредседателя заксобрания, ЕР — 21
  • Виктор Гордиенко, ЕР — 21
  • Светлана Каменская, ЕР — 21
  • Василий Степанов, ЕР — 20
  • Надежда Гудкова, ЕР — 19
  • Алексей Денисов, ЕР — 16
  • Сергей Ямкин, председатель заксобрания, ЕР — 15
  • Василий Паршаков, ЕР — 14
  • Иван Костогриз, ЕР — 9
  • Эдуард Яунгад, ЕР — 8
  • Игорь Герелишин, ЕР — 7
  • Игорь Игнатов, ЕР — 4

Иначе выглядит рейтинг по числу решенных проблем населения. В 2024 году депутаты заксобрания успели решить не все вопросы, с которыми к ним обратились жители. Кроме того, часть обращений парламентарии передают в работу своим коллегам-депутатам (например, вопросами по теме СВО в «Единой России» всегда занимается один депутат). К тому же не все обращения регистрируют официально — с определенными вопросами удается разобраться «на месте».

Больше всего вопросов официально удалось разрешить депутату-единороссу и вице-спикеру заксобрания Алексею Ситникову — всего 24. На втором месте депутат от КПРФ Елена Кукушкина — ей удалось решить 22 проблемы. Третье место заняла глава исполнительного комитета ЕР в ЯНАО, депутат Анастасия Казанцева — она положительно решила 19 вопросов.

Статистику ситуаций, разрешенных двумя депутатами от ЛДПР и одним представителем СРЗП агентству получить не удалось. Ниже представлен рейтинг депутатов по количеству успешно отработанных вопросов:

  • Надежда Гудкова, ЕР — 15
  • Наталия Фиголь, зампредседателя заксобрания, ЕР— 14
  • Сергей Ямкин, председатель заксобрания, ЕР — 12
  • Светлана Каменская, ЕР — 8
  • Эдуард Яунгад, ЕР — 8
  • Алексей Денисов, ЕР — 5
  • Виктор Казарин, зампредседателя заксобрания, ЕР — 4
  • Игорь Герелишин, ЕР — 4
  • Василий Степанов, ЕР — 4
  • Виктор Гордиенко, ЕР — 3
  • Игорь Игнатов, ЕР — 2
  • Иван Костогриз, ЕР — 2
  • Василий Паршаков, ЕР — 2
  • Олег Арно, ЕР — 0
  • Василий Крюк, ЕР — 0 
  • Тимофей Лаптандер, ЕР — 0

Собеседники агентства в политическом сообществе Ямала отмечают снижение числа обращений к депутатам окружного законодательного собрания. По последним данным, в 2024 году их было 770 — количество уменьшается с каждым годом. Ранее источники URA.RU сообщали, что в новом созыве заксобрания уменьшится число депутатов с зарплатой. Выборы в главный законодательный орган Ямала намечены на середину сентября 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В законодательном собрании ЯНАО состоит 22 депутата от четырех политических партий, 18 — от ЕР, двое — от ЛДПР и по одному представителю КПРФ и «Справедливой России». О том, кого чаще просили о помощи, к кому ямальцы не обращались вовсе, и кто смог решить больше всего проблем — в рейтинге URA.RU. Агентство сравнило показатели депутатов заксобрания по количеству официально принятых обращений и числу проблем, которые удалось решить положительно. Статистику по депутатам от «Единой России» и ЛДПР агентство получило от источников в федеральных политических кругах — депутат от КПРФ сама поделилась с URA.RU результатами работы. Получить информацию о деятельности депутата от «Справедливой России» агентству не удалось. Самые непопулярные депутаты Лидерами по количеству обратившихся стали: 1 место: Елена Кукушкина, КПРФ — 57; 2 место: Денис Садовников, ЛДПР –38; 3 место: Алексей Ситников, первый вице-спикер заксобрания, ЕР — 34; Далее представлен рейтинг других депутатов по числу обратившихся: Иначе выглядит рейтинг по числу решенных проблем населения. В 2024 году депутаты заксобрания успели решить не все вопросы, с которыми к ним обратились жители. Кроме того, часть обращений парламентарии передают в работу своим коллегам-депутатам (например, вопросами по теме СВО в «Единой России» всегда занимается один депутат). К тому же не все обращения регистрируют официально — с определенными вопросами удается разобраться «на месте». Статистику ситуаций, разрешенных двумя депутатами от ЛДПР и одним представителем СРЗП агентству получить не удалось. Ниже представлен рейтинг депутатов по количеству успешно отработанных вопросов: Собеседники агентства в политическом сообществе Ямала отмечают снижение числа обращений к депутатам окружного законодательного собрания. По последним данным, в 2024 году их было 770 — количество уменьшается с каждым годом. Ранее источники URA.RU сообщали, что в новом созыве заксобрания уменьшится число депутатов с зарплатой. Выборы в главный законодательный орган Ямала намечены на середину сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...