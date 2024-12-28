В преддверии Нового года жительница Кургана, Ольга Курбатова, решила порадовать своих земляков оригинальным способом — написав песню-поздравление. В ней она подводит итоги уходящего года и выражает надежды на лучшее в 2025 году. Ольга поделилась видео с редакцией и читателями URA.RU.
«В песне подведены итоги уходящего года, чем он запомнился курганцам. Также я постаралась отразить все пожелания городу в новом году, которые действительно важны жителям. Получилось насущно и с юмором», — поделилась автор слов и по совместительству зам редактора URA.RU в Кургане Курбатова Ольга.
Песня написана в стиле поп-рэпа. С музыкой для нее справилась нейросеть, она же и исполнила композицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!