28 декабря 2024

Курган в ритме поп-рэпа: горожане пересылают песню-поздравление с Новым годом. Видео

Жительница Кургана написала рэп-поздравление городу с Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Поздравление с Новым годом Кургану от жительницы
Поздравление с Новым годом Кургану от жительницы Фото:

В преддверии Нового года жительница Кургана, Ольга Курбатова, решила порадовать своих земляков оригинальным способом — написав песню-поздравление. В ней она подводит итоги уходящего года и выражает надежды на лучшее в 2025 году. Ольга поделилась видео с редакцией и читателями URA.RU.

«В песне подведены итоги уходящего года, чем он запомнился курганцам. Также я постаралась отразить все пожелания городу в новом году, которые действительно важны жителям. Получилось насущно и с юмором», — поделилась автор слов и по совместительству зам редактора URA.RU в Кургане Курбатова Ольга.

Песня написана в стиле поп-рэпа. С музыкой для нее справилась нейросеть, она же и исполнила композицию.

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В преддверии Нового года жительница Кургана, Ольга Курбатова, решила порадовать своих земляков оригинальным способом — написав песню-поздравление. В ней она подводит итоги уходящего года и выражает надежды на лучшее в 2025 году. Ольга поделилась видео с редакцией и читателями URA.RU. «В песне подведены итоги уходящего года, чем он запомнился курганцам. Также я постаралась отразить все пожелания городу в новом году, которые действительно важны жителям. Получилось насущно и с юмором», — поделилась автор слов и по совместительству зам редактора URA.RU в Кургане Курбатова Ольга. Песня написана в стиле поп-рэпа. С музыкой для нее справилась нейросеть, она же и исполнила композицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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