28 декабря 2024

В ЯНАО приедет самый богатый комик России

Самый богатый комик России Нурлан Сабуров приедет в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Нурлан Сабуров проведет концерты в ЯНАО
Нурлан Сабуров проведет концерты в ЯНАО Фото:

Известный и популярный Stand Up комик Нурлан Сабуров даст три концерта в ЯНАО. Он выступит на сценах Губкинского, Ноябрьска и Салехарда.

«Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала, однако гости концерта в основном смеются и ничего ему не отвечают (возможно, понимая, что это чревато ответным панчем)… Губкинский, Ноябрьск, Салехард», — написано на сайте артиста.

Билеты на его концерт ямальцам обойдутся в 1700-7500 рублей. Выступления пройдут с 7 по 9 апреля 2025 года.

Сегодня Сабуров входит в число наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов страны. Как уроженец Казахстана без классического образования покорил российскую сцену и заработал миллионы — в биографии, которое собрало URA.RU.

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Известный и популярный Stand Up комик Нурлан Сабуров даст три концерта в ЯНАО. Он выступит на сценах Губкинского, Ноябрьска и Салехарда. «Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала, однако гости концерта в основном смеются и ничего ему не отвечают (возможно, понимая, что это чревато ответным панчем)… Губкинский, Ноябрьск, Салехард», — написано на сайте артиста. Билеты на его концерт ямальцам обойдутся в 1700-7500 рублей. Выступления пройдут с 7 по 9 апреля 2025 года. Сегодня Сабуров входит в число наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов страны. Как уроженец Казахстана без классического образования покорил российскую сцену и заработал миллионы — в биографии, которое собрало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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