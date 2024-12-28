В ЯНАО приедет самый богатый комик России

Известный и популярный Stand Up комик Нурлан Сабуров даст три концерта в ЯНАО. Он выступит на сценах Губкинского, Ноябрьска и Салехарда.
«Центральная фигура выступлений Нурлана — он сам. Нурлан свободно импровизирует, подключая к монологу людей из зрительного зала, однако гости концерта в основном смеются и ничего ему не отвечают (возможно, понимая, что это чревато ответным панчем)… Губкинский, Ноябрьск, Салехард», — написано на сайте артиста.
Билеты на его концерт ямальцам обойдутся в 1700-7500 рублей. Выступления пройдут с 7 по 9 апреля 2025 года.
Сегодня Сабуров входит в число наиболее востребованных и высокооплачиваемых юмористов страны. Как уроженец Казахстана без классического образования покорил российскую сцену и заработал миллионы — в биографии, которое собрало URA.RU.
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