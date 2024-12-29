29 декабря 2024
28 декабря 2024

В ДТП на трассе ЯНАО погиб ребенок, еще двое людей травмированы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП на трассе Сургут - Салехард погиб ребенок
В ДТП на трассе Сургут - Салехард погиб ребенок Фото:

На 413-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобили MITSUBISHI и VOLVO. В результате ДТП один ребенок погиб, один — травмирован. Также госпитализировали двоих взрослых, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«Столкновение с транспортным средством марки VOLVO. В результате ДТП водитель автомобиля MITSUBISHI и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, госпитализированы. Один несовершеннолетний пассажир автомобиля MITSUBISHI скончался на месте», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником является водитель MITSUBISHI. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение.

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На 413-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобили MITSUBISHI и VOLVO. В результате ДТП один ребенок погиб, один — травмирован. Также госпитализировали двоих взрослых, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Столкновение с транспортным средством марки VOLVO. В результате ДТП водитель автомобиля MITSUBISHI и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, госпитализированы. Один несовершеннолетний пассажир автомобиля MITSUBISHI скончался на месте», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником является водитель MITSUBISHI. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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