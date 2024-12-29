В ДТП на трассе ЯНАО погиб ребенок, еще двое людей травмированы

На 413-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобили MITSUBISHI и VOLVO. В результате ДТП один ребенок погиб, один — травмирован. Также госпитализировали двоих взрослых, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Столкновение с транспортным средством марки VOLVO. В результате ДТП водитель автомобиля MITSUBISHI и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, госпитализированы. Один несовершеннолетний пассажир автомобиля MITSUBISHI скончался на месте», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником является водитель MITSUBISHI. Госавтоинспекторы считают, что он выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение.
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